Euroleague: après le Real, Monaco veut dompter le Barça

Avec un bilan de neuf victoires pour trois défaites en Euroleague, la Roca Team ne peut plus se cacher: elle fait partie des candidats sérieux au Final Four cette saison. Forte de sa victoire après prolongation à Madrid, elle reçoit Barcelone ce mercredi à 19h pour confirmer un peu plus son statut.

Cela fait désormais sept succès consécutifs pour l’AS Monaco Basket, dont les deux derniers arrachés après prolongation sur les parquets du Real Madrid (94-95) et du Boulogne-Levallois (82-95) de Victor Wembanyama (27 points, 11 rebonds).

La dynamique est optimale, notamment parce que l'entraîneur Sasa Obradovic peut s’appuyer sur sa profondeur de banc. "C’est du très bon travail collectif, a salué Elie Okobo. Les gars qui sont sortis du banc ont vraiment fait le boulot. On doit continuer sur ce rythme. Le calendrier est chargé, des gros matchs arrivent très vite donc on bascule déjà vers la suite."

Le Barça peut de nouveau s’appuyer sur Mirotic, MVP de l’Euroleague la saison dernière

Écarté des terrains à cause d’une blessure au tendon d’Achille pendant l’intersaison, Nikola Mirotic a fait son retour au début du mois pour le plus grand plaisir de son entraîneur Saras Jasikevicius. L’international espagnol tourne depuis quatre matchs à 16,5 points de moyenne mais apporte surtout de nouveau son leadership. Il permettra peut-être aux siens, en cas de victoire, de revenir à hauteur de l’ASM au classement.

Les Monégasques feront en revanche sans leur meneur américain Jordan Loyd. Le deuxième meilleur scoreur en Euroleague (12,9), après Mike James (18,8), a été victime d’un traumatisme crano-facial et d’une fracture du nez avec déplacement après un choc avec Guerschon Yabusele à Madrid. Après son opération de l’os nasal, la date de son retour à la compétition est encore incertaine

"À nous de reproduire ce que l’ASVEL a fait pour les battre"

"Après la victoire à Madrid, si on arrive à s’imposer à domicile face à Barcelone ce sera extra, pour notre confiance mais aussi pour notre parcours en Euroleague, a déclaré Matthew Strazel. Pour un jeune joueur comme moi c’est toujours enrichissant de jouer des grosses écuries."

Les Catalans, vainqueurs en 2003 et 2010 de la plus prestigieuse des compétitions européennes, viennent cependant de s’incliner face à son ancienne équipe (74-75). "À nous de reproduire ce que l’ASVEL a fait pour les battre", sourit l’ancien meneur villeurbannais arrivé cet été sur le Rocher. À savoir, une défense exemplaire et solidaire, si possible pendant 40 minutes.