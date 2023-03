Euroligue: cinquième défaite de suite pour l'Asvel, battue par le Real

Malgré une belle seconde période, l'Asvel s'est incliné 75-71 face au Real Madrid à l'occasion de la 26e journée d'Euroligue. Les Lyonnais enchaînent une cinquième défaite de suite et sont déjà éliminés des play-offs.

Malgré un baroud d'honneur dans le dernier quart d'heure, l'Asvel a encaissé sa cinquième défaite de rang en Euroligue de basket, battue vendredi à domicile lors de la 26e journée par le Real Madrid (75-71), candidat au titre.

Fin de la course pour les play-offs

Les Villeurbannais, qui n'ont plus aucun espoir réaliste de participer aux play-offs, accusent cinq victoires de retard sur le huitième et dernier qualifié, avec huit succès pour 18 défaites.

Comptant jusqu'à 17 longueurs de retard en milieu de troisième quart-temps sur les Madrilènes (2e, 18/7), ils ont recollé à deux points en début de dernier quart (62-64, 33e), puis à cinq à un peu plus de 2 min 30 sec de la sirène (67-72).

"C'est un match frustrant"

Mais ils ont fait preuve de trop de maladresse, comme sur l'ensemble du match (52% à deux points, 15% derrière l'arc), pour passer devant les partenaires de Fabien Causeur (14 pts, 4 rebonds et 5 fautes provoquées en 21 min).

"C'est frustrant parce que dans le premier quart temps on met dix points mais on a un paquet de tirs ouverts, a confié le coach de l'ASVEL Morgan Belnou au micro de SKWEEK à la fin du match. Si on les met c'est pas pareil. Vu l'intensité et l'impact que mettait le Real c'était difficile. On peut être fier de notre deuxième mi-temps défensivement parce qu'on les a vraiment embeté. On a controlé le rebond, contrairement à la première mi-temps. C'est un match frustrant."