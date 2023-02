Basket: nouvelle convention signée entre l'ASVEL et Villeurbanne pour l'occupation de l'Astroballe

Lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi, la ville de Villeurbanne et l'ASVEL ont signé une nouvelle convention pour les quatre prochaines saisons concernant l'occupation de l'Astroballe.

L'histoire entre l'Astroballe et l'ASVEL se poursuit. Ce vendredi, les dirigeants du club de basket et la municipalité de Villeurbanne ont confirmé la signature d'une nouvelle convention pour les quatre prochaines années, soit jusqu'en juillet 2027, à propos de l'occupation de l'Astroballe, propriété de la ville.

Elle prévoit que l'ASVEL joue tous ses matchs de championnat (play-off compris) à l'Astroballe, en plus de quatre matchs d'Euroligue. Les treize autres affiches de Coupe d'Europe seront disputées à la nouvelle LDLC Arena à Décines, à côté du Groupama Stadium. Une salle qui doit être livrée fin 2023. "On espère y jouer un match cette année", rapporte Gaëtan Müller, le président délégué de l'ASVEL. L'Euroligue préconise aux clubs de disputer leurs matchs à domicile dans une salle d'au moins 10.000 spectateurs. Ce sera entre 12.000 et 13.000 à Décines, en configuration basket.

La ville s'engage à réaliser un plan de rénovation et de modernisation

Le loyer a été baissé pour l'Astroballe. Au lieu des 160.000 euros à l'année actuellement, ce dernier s'élève à 130.000 euros avec cette nouvelle convention, puisqu'il y aura moins de matchs à disputer dans cette salle. Tout match supplémentaire que l'ASVEL veut jouer à l'Astroballe sera facturé (si l'Arena n'est pas dispo à cause de concerts, spectacles, événements, e-sport, ndlr).

Pendant cette nouvelle convention, qui porte jusqu'en juillet 2027, la ville s'engage à réaliser un plan de rénovation et de modernisation de l'Astroballe (bâtiment livré en 1995, 5.500 places actuellement). Des études vont être lancées pour améliorer la performance énergétique, augmenter la capacité de la salle et optimiser les espaces d'hospitalité. La ville veut aussi accueillir d'autres sports, la salle étant moins occupée par l'ASVEL.

Le maire de Villeurbanne rappelle que ces engagements sont pris avec les hommes en place, Tony Parker en priorité. "Le coeur de l'ASVEL est à Villeurbanne et jouer à l'Astroballe chaque semaine est totalement complémentaire de l'organisation de rencontres évènements à la LDLC Arena, a souligné l'ancien joueur des Spurs. C'est une offre optimale que nous pourrons ainsi proposer à nos supporters et partenaires à l'avenir et une évolution nécessaire qui doit nous permettre de nous projeter dans la durée en Euroligue."