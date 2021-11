Euroligue: l'Asvel, diminuée, s'incline à Belgrade

Villeurbanne, touché par des blessures en cascade, a enregistré sa troisième défaite de la saison en Euroligue en s'inclinant, 73-67, sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade lors de la 9e journée.

Fin de série pour l'Asvel qui restait sur trois succès européens, dont un de prestige face au CSKA Moscou: le 17-3 infligé aux Serbes (pour remonter de 67-50 à 70-67) n'a pas suffi aux hommes de TJ Parker. Le réveil d'Elie Okobo, sur un nuage depuis le début de saison, a été trop tardif avec 7 de ses 16 points dans les deux dernières minutes.

En face, l'intérieur serbe Nikola Kalinic, arrivé à Belgrade depuis Valence à l'intersaison, a porté l'Etoile Rouge (22 points, 4 rebonds, 3 passes) face à des Rhodaniens décimés par les blessures.

Le Real et le Barça au programme de l’Asvel

A l'indisponibilité de la recrue Raymar Morgan en convalescence jusqu'à la fin de l'année 2021 et à la blessure musculaire à un mollet d'Antoine Diot - absent trois ou quatre semaines - se sont ajoutés deux nouveaux blessés cette semaine. David Lighty va manquer deux mois en raison d'une fracture à la main droite et le jeune pivot Victor Wembanyama deux à trois semaines à cause d'une fracture à un doigt.

Ce troisième revers européen ne remet pas en cause la place actuelle de l'Asvel dans le top 8, la zone des play-offs. Mais un calendrier relevé attend le club de Tony Parker avec la réception du Real Madrid puis de Barcelone la semaine prochaine. Deux des grosses écuries de l'Euroligue.