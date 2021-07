ASVEL: Okobo signe, Diot prolonge

L'ASVEL a annoncé ce vendredi la signature d'Élie Okobo, en provenance des États-Unis, mais aussi la prolongation de contrat d'Antoine Diot.

Journée d'officialisations pour l'ASVEL. Vendredi, le club a annoncé la signature d'Élie Okobo. Le meneur de jeu français, qui vient de passer trois ans aux États-Unis et évoluait dernièrement avec les Nets de Long Island, a signé un contrat d'un an.

L'international de 23 ans fait son retour en France après avoir évolué en NBA (Phoenix Suns) et en G-League (Northen Arizona Suns et Long Island Nets). Formé à Bordeaux (2013-2014), il avait joué pour Pau-Lacq-Orthez (2015-2018) avant d'être drafté en 31e position par Phoenix en 2018.

"C’est un joueur que l’on suit depuis de nombreuses années, dont le jeu nous a toujours séduit, a commenté Tony Parker, président de l'ASVEL. Le voir quitter les États-Unis et choisir notre club pour faire son retour en France est un nouveau signe fort, celui que notre projet a du sens et parle aux joueurs français qui ont envie d’être impliqués".

Diot "honoré" de prolonger

Le club champion de France a en outre dévoilé la prolongation d'Antoine Diot. Le meneur de 32 ans est désormais lié au club de Villeurbanne jusqu'en 2024. Il avait signé un premier contrat de trois ans (jusqu'en 2022).

"Je suis très honoré et fier de continuer l'aventure avec LDLC ASVEL, dans un projet au sein duquel je me sens pleinement impliqué, a réagi Antoine Diot dans un communiqué du club. Cette volonté de mettre en avant les joueurs français, de leur faire confiance et de les fidéliser me correspond, et c'est avec un grand plaisir et une motivation intacte que je mettrais mon expérience au service des plus jeunes joueurs pour les aider à grandir et à progresser".

Après cinq saisons au Mans (2007-2012), Antoine Diot a aussi porté les couleurs de Paris-Levallois (2012-2013) puis Strasbourg (2013-2015). Il compte 93 sélections en équipe de France.