Euroligue: l'exploit pour Villeurbanne, vainqueur au finish de l'Olympiacos

Menée de 21 points après trois quart-temps, Villeurbanne a réussi une incroyable remontée pour s'imposer aux dépens de l'Olympiacos Le Pirée (77-75), l'un des ténors de l'Euroligue, jeudi dans sa salle de l'Astroballe en match de la 14e journée.

"C'est le basket. Moins 21 et on peut quand même renverser le match. C'est ce qui fait la beauté du basket. C'est ce qu'il fallait se dire à la mi-temps et nous avons très vite vu que dès lors que nous augmentions notre niveau d'intensité, on pouvait proposer une très bonne défense et être au moins dans le match", s'est réjoui l'entraîneur rhodanien TJ Parker.

L'Olympiacos, 2e au classement au coup d'envoi et vainqueur du leader turc Fenerbahçe (94-67) au match précédent, mardi, a longtemps dominé largement la rencontre, faisant valoir ses prétentions pour décrocher le titre continental en fin de saison. Mais l'Asvel, qui navigue dans la seconde moitié du classement, s'est offert une remontée spectaculaire et enchaîne une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues, la troisième en Euroligue après ses succès à Barcelone, déjà un exploit, puis face au Partizan Belgrade.

L'Asvel tentera de confirmer son redressement sportif dès dimanche à Strasbourg, dans le championnat de France Elite. Mais le chemin a été long jeudi soir sur le parquet de l'Astroballe où le club grec, sous l'impulsion de Sasha Vezenkov, a d'emblée affiché une très grande efficacité aussi bien à deux points que sur les tirs extérieurs pour prendre une large avance, portée jusqu'à 21 points (54-33 à la 27e minute).

Le panier décisif de Noua

L'Asvel, sous l'impulsion de Jonah Mathews (14 pts), Charles Kahudi (14 pts) ou Amine Noua, a bien réagi dans le troisième quart-temps qu'elle a gagné 19-14 pour réduire l'écart à -11 (61-50). Et les Villeurbannais ont continué à combler leur retard pour revenir à une longueur de l'Olympiacos à la faveur d'un phénoménal 27-7 en cinq minutes (60-61, 33e).

Sur la fin de match, Nando De Colo (13 pts) est devenu, à la 37e minute, en ramenant le score à 70-66, le quatrième joueur de l'histoire de l'Euroligue à atteindre les 4.000 points dans cette compétition. Il a surtout enquillé deux lancers francs décisifs pour donner l'avantage à son équipe (74-73).

Et, alors que les Grecs étaient repassés devant (75-74), c'est un tir à trois points d'Amine Noua dans les tout derniers instants du match qui a donné à l'Asvel la victoire et des raisons d'y croire encore.