Betclic Elite: Paul Lacombe quitte l'Asvel et retrouve Strasbourg

L'arrière villeurbannais Paul Lacombe a quitté l'Asvel pour s'engager jusqu'en 2024 avec Strasbourg où il avait déjà joué entre 2013 et 2017.

Frustré par son faible temps de jeu à Villeurbanne (12 minutes de moyenne en Betclic Elite, 9 en Euroligue), l’arrière-ailier international Paul Lacombe (32 ans, 1,96m) a été libéré de son contrat avec l’Asvel qui courait jusqu'en 2024, ce lundi. En demande de temps de jeu, Lacombe a pris la direction de l’Alsace où il est arrivé ce lundi matin avant de parapher un contrat de deux saisons qui le lie désormais à la SIG jusqu’en 2024. Strasbourg, où il a déjà évolué entre 2013 et 2017, disputant quatre finales du championnat de France, toutes perdues, s’était mis en quête d’un renfort dans le secteur extérieur. Le club alsacien vit un début de saison particulièrement difficile avec six défaites en sept matches qui l’ont plongé dans la zone rouge.

"Une belle opportunité pour lui"

La SIG espère désormais que l’arrivée de Paul Lacombe lui apportera un meilleur équilibre. Le club alsacien souhaite également le qualifier en Betclic Élite pour le match de la 8e journée à Bourg-en-Bresse dimanche prochain. Quant au joueur, il n’est pas venu pour faire de la figuration. "Je veux montrer à tout le monde que ce n’est pas un simple retour et que je suis un vrai joueur de basket, prévient-il, sur un air de revanche. Je viens avec une vraie volonté d’aider le club dans ce début de saison difficile, mais également avec des gros objectifs. A court terme je veux qu’on se qualifie pour la Leaders Cup. Je pense qu’au vu du groupe et de la qualité des joueurs, c’est faisable. Je veux aider pour qu’on atteigne ce premier objectif… plus loin on verra plus tard."

Outre les quatre échecs en finale, Paul Lacombe a quand même remporté la Coupe de France et la Leaders Cup avec Strasbourg en 2015 et a joué l’année suivante une finale d’Eurocoupe. Lacombe était revenu à l’Asvel après trois saisons à Monaco. Sous le maillot de son club formateur, il a remporté deux nouveaux titres de champion de France (2021, 2022) et une Coupe de France (2021). Suffisamment fourni dans ce secteur de jeu, l’Asvel ne voyait pas d’inconvénient à le voir s’en aller. "C’est une belle opportunité pour lui après deux belles saisons chez nous qui lui auront permis de remporter deux titres de champion et une coupe de France, a déclaré le président délégué Gaëtan Müller. Nous sommes très reconnaissants de tout ce qu’il a pu apporter au club tout au long de sa carrière et nous le remercions grandement."