Euroligue: Monaco assomme Berlin et enchaîne

Monaco s'est imposé sans trembler mercredi lors de la 22e journée d'Euroligue sur le parquet de la lanterne rouge Berlin (102-84) et revient à un succès de la première place.

A deux jours d'un choc attendu sur le Rocher contre un géant d'Europe, le Real Madrid, les Monégasques ont fait respecter la hiérarchie du classement pour décrocher un 14e succès aisé, le deuxième d'affilée, pour huit revers. Malmenée dans le premier quart-temps par une séduisante équipe allemande, Monaco a attendu le quart d'heure de jeu pour passer la seconde et prendre le large, grâce à l'intérieur lituanien Donatas Motiejunas, auteur de 18 points en première mi-temps (7/7 au tir).

Okobo solide à la mène

Il a remporté son duel face à l'immense pivot tchadien Christ Koumadje (2,23 m), prenant sa part dans le 18-2 infligé aux Berlinois dans le deuxième quart-temps (51-36 à la mi-temps). Les joueurs de Sasa Obradovic, passé par l'Alba Berlin comme joueur (1994-1997) puis comme entraîneur (2012-2016), ont ensuite géré leur avance, avec le meneur Elie Okobo à la baguette (12 pts, 6 passes).

Vainqueurs de trois petits points à l'aller à domicile (92-89) sur un panier au buzzer, les Monégasques ont cette fois-ci fait subir aux Allemands leur plus lourde défaite de la saison en Euroligue. L'adversité sera tout autre vendredi dans la salle Gaston-Médecin contre le Real Madrid, décuple vainqueur de la C1, et encore parmi les favoris pour participer au Final Four cette saison.