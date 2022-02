Euroligue: Monaco, battu sur le fil par Kaunas, tombe de très haut

Monaco a complétement craqué contre l'équipe lituanienne du Zalgiris Kaunas (83-82) jeudi soir à domicile lors de la 26e journée d'Euroligue, et a perdu une grosse opportunité de se rapprocher d'une qualification pour le Top 8.

Avec 13 défaites, pour seulement 12 victoires, les hommes de Sasa Obrodovic devront désormais compter sur deux victoires à domicile contre deux adversaires directs pour espérer se relancer. Ce sera le 22 février prochain, contre l'équipe russe de l'Unics Kazan, puis le 25 février contre les Turcs du Fenerbahçe Istanbul. Monaco, qui restait sur six victoires en sept rencontres dans la compétition, tombe donc de très haut. D'autant plus que Kaunas n'avait pas remporté un seul match à l'extérieur depuis le début de la saison (11 défaites).

"On a mérité de perdre ce match, a analysé après coup Obradovic, dépité. Je n'ai pas aimé la façon dont on a joué. On a joué de façon trop lente, tout le match. On ne peut pas ne pas respecter cette équipe de Zalgiris comme cela."

Avec l'apport de l'international français Joffrey Lauvergne (13 points, 2 rebonds), revenu depuis fin janvier à la compétition après une opération à l'épaule droite qui lui a valu trois mois d'arrêt, les Lituaniens ont remporté le 3e quart-temps (25-18). Puis se sont rapprochés en toute fin de match contre une équipe monégasque totalement désunie. Monaco a pourtant mené jusqu'à 16 secondes du terme. Jusqu'à ce que le meneur Lukas Lekavicius donne l'avantage aux siens à la suite d'une belle pénétration.

Mike James rate le shoot de la gagne

Lors de la dernière possession, Mike James, qui jusque-là, avait effectué un bon match (18 points), a décidé de prendre un shoot à trois points au buzzer. Il n'a pas marqué. Mais Obradovic n'a pas lâché son meneur après la rencontre.

"Un coach doit faire confiance à l'instinct de ses joueurs, a-t-il conclu. Mais c'est certain que j'aurais préféré qu'on gagne une faute et qu'on ait deux lancers-francs." Malgré ces paroles d'apaisement, les jours à venir risquent d'être très tendus en Principauté. D'autant que Monaco se déplace dimanche à Villeurbanne dans le cadre du championnat de France.