Euroligue: Monaco doit rebondir face au Bayern Munich

La Roca Team (5e) reçoit le Bayern Munich (15e) ce vendredi à 19h avec pour objectif de rester dans la partie haute du classement de l’Euroligue. Battus quatre fois sur les cinq derniers matchs, les Monégasques ont l’obligation de se reprendre.

Dijon, Valence, Limoges et le Fenerbahçe viennent, tour à tour, de dominer l’AS Monaco Basket. Seule éclaircie au tableau, la victoire contre Baskonia il y a tout juste une semaine. Un mois de novembre compliqué mais il n’y a pas encore le feu sur le Rocher, cela grâce à un excellent début de saison (12 victoires sur les 13 premières rencontres, toutes compétitions confondues).

La défense, clé du succès

"Il faut qu'on soit plus forts sur nos principes défensifs et mieux réussir à faire bouger le ballon sans le perdre. On leur a donné beaucoup de tirs ouverts", s’agaçait mardi soir Elie Okobo après la défaite 93-96 contre le Fenerbahçe, leader de l’Euroligue.

Menés de 19 points à l’entame du dernier quart-temps, les Monégasques ont tout de même su revenir dans la rencontre mais le réveil a été trop tardif. "Fener est probablement la meilleure équipe d’Europe en ce moment. On doit donner du respect à ce qu’on a fait dans le dernier quart-temps. On a montré beaucoup de caractère", tempère l'entraîneur Sasa Obradovic.

Des dynamiques opposées

Si Monaco est parti fort puis a levé le pied, c’est tout l’inverse pour le Bayern. Après cinq défaites pour entamer leur campagne européenne, les Allemands se sont replacés et visent désormais le Top 8. Déjà vainqueurs d’un petit point sur le parquet de l’Asvel cette semaine (74-75), Andrea Trinchieri et ses hommes vont tenter d'enchaîner en Principauté face à l’équipe qui perd le plus de ballons (9,8 par match).

"Pour nous qui souhaitons être en play-offs à l’issue de la saison, c’est un match à gagner, prévient Sasa Obradovic. Nous devrons prendre les bons ingrédients, ce qui a fonctionné contre le Fenerbahçe, en particulier dans le dernier quart-temps, pour parvenir à nos fins." Autrement dit, il faudra jouer de la première à la dernière minute avec la même intensité.