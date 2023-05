Basket: Céline Dumerc annonce sa retraite à l'âge de 40 ans

L'ex-meneuse des Bleues, Céline Dumerc, 40 ans, a annoncé sur ses réseaux sociaux prendre sa retraite en fin de saison. À contre-coeur.

Fin du suspense. Après avoir longuement hésité, Céline Dumerc, légendaire joueuse de l'équipe de France féminine de basket, a annoncé mardi prendre sa retraite à l'issue de la saison, à presque 41 ans. Un déchirement pour la meneuse. "Si je ne parlais qu'en écoutant mon coeur, l'amour de ce jeu me ferait continuer jusqu'à l'éternité. Mais si je veux être honnête avec vous, avec moi, je sens que je dois m'arrêter là", a-t-elle écrit dans les premières lignes de son court message publié sur ses réseaux sociaux.

L'or à Riga avec les Bleues en 2009, 7 championnats de France, 7 Coupes de France : le palmarès XXL de Dumerc

Joueuse la plus capée de l'histoire des Bleues, du haut de ses 262 sélections entre 2003 et 2017, Céline Dumerc fait partie du contingent de joueuses à avoir remporté l'Euro 2009 à Riga. Avec l'équipe de France, elle est également médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, à l'Euro 2013 en France, à l'Euro 2015 en Hongrie et en Roumanie, et à l'Euro 2017 en Tchéquie. Elle décroche également le bronze à l'Euro 2011 en Pologne.

En club, Céline Dumerc est parvenue à décrocher une Eurocoupe en 2016, sept titres de championne de France, et autant de Coupes de France, dont la dernière obtenue cette saison avec Basket Landes, le club avec lequel elle terminera sa carrière à l'issue de la saison.