Basket: une athlète transgenre interdite de compétition en Australie

La fédération australienne s'est prononcée ce mardi sur le cas de Lexi Rogers, interdite de compétition de basket féminin à cause de son identité transgenre.

Lexi Rodgers s'est vue interdire de participer aux compétitions féminines par la Fédération australienne de basket en raison de son identité transgenre, la ligue reconnaissant mardi la "complexité" du dossier, appelé à évoluer. Cette décision a été prise sur avis d'un comité d'experts comprenant un médecin agréé et un médecin du sport qui assurent que chaque situation est traitée au cas par cas. En fin d’année dernière l’Australienne avait déposé un dossier pour jouer dans une ligue semi professionnelle de l’état de Victoria.

"En tant qu'organe directeur, nous reconnaissons que nous sommes toujours sur la voie de l'éducation et de la compréhension", a déclaré Basketball Australia dans un communiqué. Selon eux, "l’équilibre entre l'inclusion, l'équité et la nature compétitive du sport sera toujours un domaine complexe à appréhender".

"J'ai été touchée par le nombre de personnes qui se sont prononcées publiquement en faveur de mon inclusion", a-t-elle écrit sur Instagram.

Cette interdiction a provoqué des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. Tandis que la joueuse a laissé un message touchant sur les réseaux sociaux, l’ancienne star australienne de la NBA, Andrew Bogut a estimé qu’il s’agissait "d'une bonne décision": "les activistes essaient de compliquer ce qui est simple: le sport féminin est pour les femmes", a-t-il écrit.

L’Australienne n’a pas dit son dernier mot : « J'espère que Basketball Australia comprendra que ce n'est pas la fin de mon parcours en tant qu'athlète et qu'elle ne manquera de futures occasions de démontrer ses valeurs. Car je suis triste du message potentiel que cette décision envoie aux personnes trans et de diverses identités de genre partout dans le monde"

Le basket n’est pas le seul sport concerné : en mars 2023 la fédération internationale d’athlétisme a déclaré les compétitions féminines interdites aux athlètes transgenres hommes et femmes ayant connus une puberté masculine. Le président de l’association Sébastien Coe a expliqué que « pour beaucoup, les preuves que les femmes trans ne conservent pas un avantage sur les femmes biologiques sont insuffisantes ». Comme le cas de la joueuse Australienne, il a indiqué que la situation était vouée à évoluer et qu’une certaine inclusion était possible.

De son côté, la fédération internationale de natation a annoncé la création d’une cellule ouverte où les athlètes transgenres pourront concourir, suite à la polémique autour de la nageuse transgenre américaine Lia Thomas, qui au printemps dernier avait remporté un titre universitaire. C’est la première nageuse transgenre à en remporter un.