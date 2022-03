Guerre en Ukraine: un ancien joueur NBA exclu de sa sélection après avoir signé... au CSKA Moscou

Jonas Jerebko, passé par les Détroit Pistons, les Bostons Celtics ou encore les Warriors de Golden Stade, a été exclu de la séléction suédoise après son recrutement controversé par le CSKA Moscou, en pleine invasion russe de l'Ukraine.

La sélection suédoise n'a pas vraiment apprécié le choix de carrière de Jonas Jerebko. L'intérieur a été exclu jeudi de l'équipe nationale de Suède au lendemain de son recrutement controversé par le CSKA Moscou en pleine invasion russe de l'Ukraine.

"Comme joueur en équipe nationale, on est un représentant du basket suédois", a souligné la Fédération suédoise de basket (SBBF) dans un communiqué annonçant son exclusion.

Dix ans en NBA

Jonas Jerebko, 35 ans, est le premier et à ce jour le seul Suédois à avoir joué en NBA, où il a évolué dix saisons entre 2009 et 2019, aux Detroit Pistons, aux Boston Celtics, au Utah Jazz et aux Golden State Warriors.



La fédération a contacté le joueur pour lui dire que son choix de jouer en Russie, dans une équipe exclue de l'Euroligue à cause de l'invasion de l'Ukraine, allait "contre nos valeurs et notre prise de position vis-à-vis de la Russie", souligne-t-elle.

Sans club avant sa signature au CSKA

"Après ce dialogue, nous avons malheureusement été contraints de constater que les conditions n'étaient pas réunies pour que Jonas Jerebko puisse représenter l'équipe nationale". La dernière sélection du joueur remontait à fin février contre la Croatie en qualifications pour le Mondial, match durant lequel un soutien à l'Ukraine avait été manifesté, rappelle la fédération.



Avant sa signature au CSKA annoncée mercredi, l'international suédois était sans club après avoir terminé la saison 2020/21 au Khimki Moscou.