Direct - Guerre en Ukraine, les conséquences sur le sport: l'ancien tennisman Stakhovsky détaille son quotidien sur le front

Une nageuse d'origine ukrainienne, Victoria Solntseva (Zeynep Gunesh puisqu'elle a la nationalité turque) a provoqué une avalanche d'indignations avec son geste. L'athlète, qui a participé sous le drapeau turc aux derniers Jeux olympiques de Tokyo, a dû fuir la Crimée en 2014, coïncidant avec l'occupation russe, et est partie en Turquie, pays qui lui a donné sa nationalité actuelle. Son dernier geste dans l'une de ses stories Instagram, dans lequel on la voit piétiner le drapeau russe, a déclenché un torrent de réactions, de la part des autorités russes notamment. Le ministre russe des Sports, Dmitry Shvishev a fermement condamné le geste : "C'est vraiment dégoûtant". Shvishev a exhorté la Fédération internationale de natation (FINA) à ouvrir une enquête sur cette affaire et a exigé que la nageuse soit sanctionnée.