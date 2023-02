Asvel-Metropolitans 92: le prix exorbitant des places pour voir Wembanyama à l'Astroballe

Les places pour la venue des Metropolitans 92, l’équipe du prodige Victor Wembanyama, sont vendues à prix d’or par l’Asvel, l’ancien club de "Wemby"...

Partout où il va, le public se déplace en nombre. Le prochain déplacement des Mets de Boulogne-Levallois ne devrait pas déroger à la règle, mais au contraire confirmer le pouvoir d’attraction de la nouvelle coqueluche du basket français et international, à l’image d’un Kylian Mbappé en football. Le mardi 14 mars prochain, Victor Wembanyama sera de retour à l’Astroballe pour ce qui devrait constituer un moment particulier dans la saison du prodige français, dans la mesure où il a décidé de quitter le club de Tony Parker l’été dernier en activant sa clause de sortie.

Jusqu'à 200 euros pour apercevoir Wembanyama

L'effet "Wemby" (son surnom) a aussi des conséquences sur la billetterie. Les places s’arrachent un peu partout en France pour apercevoir le futur numéro 1 de la draft avant son départ pour les Etats-Unis l’été prochain. Et l’Asvel, si elle n’a pas pu profiter de son talent autant qu’elle l’espérait, entend profiter de sa notoriété grandissante jusqu’au bout. Le club villeurbannais a ainsi annoncé la couleur avec des tarifs inédits pour le match face aux Mets: de 75 euros minimum en tribunes supérieures, jusqu’à 200 euros pour une place tribune inférieure face aux bancs.

A titre de comparaison, les billets pour le match de championnat Asvel-Strasbourg, prévu neuf jours avant, le dimanche 5 mars, vont de 15 euros en tribune supérieure jusqu’à 40 euros. Le prix réclamé pour la billetterie de l'Asvel n'a toutefois pas découragé les fans de basket. Les billets les moins chers ont été écoulés, ne reste plus que quelques billets à 200 euros sur le site internet de la billetterie du club rhodanien. L’Asvel a éliminé les Metropolitans 92 en quarts de finale de la Leaders Cup de basket avec une victoire (72-65) malgré les 29 points du prodige français.

Appelé sous le maillot de l’équipe de France qui achevait sa campagne de qualifications pour le Mondial 2023 (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon), Victor Wembanyama a permis aux Bleus de s’imposer à deux reprises. D’abord contre la République tchèque (72-59), en soignant sa feuille de statistiques au passage (22 points, 17 rebonds, six contres et quatre interceptions). Puis contre la Lituanie à Trélazé (Maine-et-Loire) où il est sorti de sa boîte en fin de match pour aligner six points d’affilée et réussir une action défensive importante. Les Bleus, qui avaient déjà leur billet en poche, ont fini en tête de leur groupe avec dix succès pour deux revers.