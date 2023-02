The Best: Ronaldo savoure sa relation particulière avec Mbappé

Ronaldo, attaquant brésilien légendaire, confie savourer chaque rencontre avec Kylian Mbappé, comme ce fut le cas lundi en marge des Trophées Fifa The Best.

Ronaldo (46 ans) a toujours les yeux emplis d’admiration pour Kylian Mbappé. L’ancienne légende brésilienne du Real Madrid a rappelé tout le respect qu’il portait pour la star française lundi lors de la cérémonie des Trophées Fifa The Best. Il a d’ailleurs chaleureusement salué la star du PSG avant la remise des trophées.

"C’est tout simplement bon de le voir"

"Je l’ai salué, on a un peu papoté, a-t-il confié à l’émission Quotidien sur TMC. C’est un garçon très spécial et à chaque fois qu’on se voit, nous avons une bonne relation. C’est tout simplement bon de le voir." Le Brésilien, désormais ambassadeur pour la Fifa, prédit une nouvelle fois un avenir très doré à l’international français. "Je crois que nous avons un grand joueur au talent spectaculaire depuis des années, a-t-il rappelé. Kylian Mbappé est la garantie que ce qu’ont fait Cristiano Ronaldo, Messi… il sera le prochain à le faire."

Ces éloges n’ont pas suffi à Mbappé pour remporter le titre de meilleur joueur décerné à Lionel Messi. L’Argentin avait déjà devancé le Français au titre de meilleur joueur du dernier Mondial. Un trophée honorifique que Ronaldo aurait attribué au Français.

"Il a disputé une excellente Coupe du monde du premier match à la finale, avait déclaré le Brésilien quelques jours après la finale du Mondial. Même lorsqu’il n’a pas marqué, que ce soit contre l’Angleterre en quart de finale ou contre le Maroc en demi-finale, il a été décisif à chaque fois, avec des passes décisives. En finale, il a été fantastique avec quatre buts (trois dans le jeu et un tir au but, ndlr). Techniquement, il est fantastique, il est presque imparable et il aurait pu être nommé meilleur joueur de la Coupe du monde, car il le mérite tellement. De nombreux attaquants de ce Mondial ont été rapides, mais il est de loin le plus rapide."