Basket: Boulogne-Levallois contre Nanterre, un derby des Hauts-de-Seine épicé par Wembanyama

Porté par Victor Wembanyama, Boulogne-Levallois (3e) a pris une autre dimension au moment d’affronter dimanche (19h) son voisin de Nanterre 92 (8e) lors de la 8e journée de Betclic Elite. Un derby moins bouillant qu’il y a quelques années, mais animé par le duel entre Vincent Collet et Pascal Donnadieu.

Au petit jeu de rôle de préparation d’un match, c’est Hamady Ndiaye le pivot nanterrien qui a récupéré la charge d’être Victor Wembanyama le temps de la séance tactique du vendredi matin au palais des sports Maurice-Thorez. Avec ses 2m13, il manque 8 centimètres au Sénégalais pour égaler le joueur des Métros. Pas grave, il essaye de copier les déplacements du danger numéro 1 identifié par Pascal Donnadieu.

Ce dimanche à partir de 19 heures, "Wemby" sera l’aimant de tous les regards du public et de toutes les attentions de ses adversaires. Un derby moins électrique que par le passé où l’opposition politique entre Nanterre la communiste et Levallois la "Balkanyste" épiçait le volet sportif. Rien de tout ça avec Wembanyama sur le parquet face au club de ses débuts, Nanterre 92: "Je rappelle que c’est un enfant du club, il a été formé à Nanterre. Boulogne en profite. Je ne veux pas que le passage qu’il ait effectué à Nanterre soit oublié. Il a vécu tous les échelons ici, le titre national en U15, ses premiers matches en pro. Je ne veux pas que ce soit minimisé", rappelle Pascal Donnadieu, le coach de Nanterre qui a donné au géant ses premières minutes chez les grands.

"La présence de Victor amène plus de regards sur nous", admet Collet

Boulogne-Levallois est troisième du championnat avec un match en moins et Wembanyama son bras armé, 21,3 points de moyenne, 8,9 rebonds et 2,9 contres. "C’est sûr qu’il y a beaucoup d’attention sur Wembanyama, rajoute Benjamin Sène le meneur de Nanterre. Ca en rajoute encore plus sur le fait qu’on veut gagner." Les Métros ont gagné un statut d’équipe à battre. Les faire tomber, museler le futur joueur NBA, des défis maousses pour un coach: "Peut-être qu’on est l’équipe à battre, s’interroge Vincent Collet. La présence de Victor amène plus de regards sur nous. La fréquentation met le focus sur nous. La tension va perdurer si on est toujours en haut."

Le palais des sports Marcel-Cerdan fera encore une fois plein ce dimanche soir. L’effet Wembanyama. Les Verts devraient se sentir au chaud avec leur cargaison de fans habitués de ce court déplacement de 10 kilomètres. L’arrivée de Vincent Collet aux Métros a calmé l’animosité des premières heures. Sa proximité avec Pascal Donnadieu, son adjoint en équipe de France, a tranquillisé les avant-matches. Lorsque Nanterre est monté dans l’élite en 2011. Levallois regardait ce drôle d’oiseau venu du fin fond des divisions départementales avec un œil suspect: "Je sais de source sûre qu’à une époque Levallois avait double prime lorsqu’il battait Nanterre", rembobine un Pascal Donnadieu amusé. "Tant mieux si les choses se sont apaisées, le plus important c’est que ce soit un beau match", répond son ami Vincent Collet.

La tentative de fusion, une blessure selon Donnadieu

Pendant les fenêtres internationales, les adjoints Ruddy Nelhomme et Laurent Foirest se chargent gentiment de faire monter la mayonnaise entre Collet et Donnadieu. Ce dimanche, il s’agira de tromper l’une des personnes qui vous connait le mieux. Un jeu de dupes façon, il va penser que je fais faire ça alors faisons autre chose: "Je crois qu’il me connait plus que je le connais, tempère Collet. Je suis coach de l’équipe de France, il a plus de raisons de connaitre ce qu’on fait."

"Chez les joueurs, certains Américains ne savent même pas que Nanterre est à 10 kilomètres", sourit Collet. Pas trop de chambrage. Ancien de la maison, Lahaou Konaté a écrit au Nanterrien Keith Hornsby et promet un match "super cool à jouer".. Cette relation apaisée a été malmenée l’an passé avec la tentative de fusion entre les Métros et Nanterre. Sommé de quitter sa salle, Boulogne-Levallois a tenté des approches sur son voisin. Les maires s’en sont mêlés. Pascal Donnadieu en garde un très mauvais souvenir. L’emblématique entraîneur ne voulait pas rayer l’histoire des Verts en se mixant avec le voisin: "C’est vraiment quelque chose qui nous a blessés. On a été sollicité par Levallois alors qu’on n’était pas demandeur. J’avais échangé avec Vincent Collet. On a mal vécu que le maire de Levallois nous propose de prendre Paul Lacombe. Il faut passer l’éponge. C’est un épisode qu’on n’a pas du tout apprécié."

Une écharde au moment de retrouver son ami Vincent Collet et Victor Wembanyama qu’il a quittés mardi après une victoire sur la Bosnie-Herzégovine (92-56).