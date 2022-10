Basket: "Ça va être extraordinaire", l’ex-Premier ministre Lionel Jospin est fou de Wembanyama

Grand fan de basket, l’ancien Premier ministre Lionel Jospin était à Levallois vendredi soir pour voir à l’œuvre le phénomène des Metropolitans 92 de Boulogne-Levallois Victor Wembanyama face à Blois (113-88). Interrogé par RMC Sport, il a été très élogieux à l’égard du crack francilien.

Il n’y a pas que les stars de NBA qui sont raides dingues de Victor Wembanyama. Les hommes politiques français aussi sont sous le charme du nouveau phénomène du basket mondial. Après avoir mis les Etats-Unis à genou lors de deux matchs contre la G-League Ignite, le pivot de 18 ans qu’il culmine à près de 2,21m a aussi conquis le cœur du public français, et notamment celui de Lionel Jospin. Grand fan de basket, l’ancien Premier ministre (85 ans) était présent vendredi au palais des Sports Marcel-Cerdan de Levallois pour voir à l’œuvre le crack de 18 ans face Blois dans une affiche de la 6eme journée de Betclic Elite.

"On a la chance qu’il soit français"

Interrogé par RMC Sport, celui qui s’est retiré de la vie politique après sa défaite aux élections présidentielles en 2002 n’a pas été avare d’éloges à l’égard du joueur des Metropolitans 92.

"LeBron James a eu le mot le plus juste pour ce garçon. Il a dit: "c’est incroyable d’avoir un garçon de cette dimension, d’avoir un jeu aussi gracieux." J’ai trouvé que c’était une très bonne formule. C’est un plaisir de le voir. On voit qu’il est quand même encore en apprentissage. On se dit que ça va être extraordinaire et qu’on a la chance qu’il soit français", a déclaré Lionel Jospin. Boulogne-Levallois s’est imposé 113-88 face à Blois. Victor Wembanyama a inscrit 17 points en 27 minutes de jeu.