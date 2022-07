Basket: sauvé par la Fédé, l'Elan Béarnais reste finalement en Betclic Elite

Alors que le gendarme financier de la Ligue avait confirmé la rétrogradation administrative de l'Elan Béarnais en Nationale 1 (3e division), la Fédération française de basket a elle décidé de sauver le club. Pau-Orthez évoluera donc en Betclic Elite la saison prochaine.

Les circonstances sont différentes, mais c'est une histoire qui rappelle forcément celle de Bordeaux en football. Et qui pourrait donc donner un peu plus d'espoir aux Girondins. Alors que le gendarme financier de la Ligue avait confirmé en appel la rétrogradation administrative de l'Elan Béarnais en Nationale 1 (3e division), la Fédération française de basket a elle décidé ce lundi de sauver le club. Pau-Orthez évoluera donc bien en Betclic Elite la saison prochaine.

"Réunie ce lundi 25 juillet, la section financière de la chambre d’appel de la FFBB a auditionné, en présence de la LNB, l’Elan Béarnais qui faisait l’objet d’un refus d’engagement dans les championnats professionnels, fait savoir la Fédé dans un communiqué. Au regard des récentes évolutions du dossier et des garanties apportées quant à la continuité d’exploitation du club, la Chambre d’Appel a décidé de réformer la décision du Conseil Supérieur de Gestion du 11 juillet 2022 et d’émettre un avis favorable à l’engagement du club en Championnat de Betclic Elite pour la saison 2022-2023."

Un nouveau projet a été lancé

Et de préciser dans un second temps: "Elle a également saisi la Direction Nationale du Conseil et du Contrôle de Gestion des clubs professionnels de la LNB qui devra procéder à la validation du budget et à l’encadrement de la masse salariale du club pour la saison 2022-2023."

Ce retournement de situation s'explique par les changements opérés à Pau-Orthez depuis le début de ses ennuis, et notamment le départ du fonds d’investissement américain Counterpointe et le rachat des parts par Sébastien Ménard. Un nouveau projet qui a convaincu la chambre d'appel de la FFBB.

"C'est avec un immense plaisir que le club a appris ce jour la décision de la Chambre d'appel de la FFBB de valider l'engagement de l'équipe professionnelle en Championnat de Betclic ELITE pour la saison 2022-2023, réagit l'Elan Béarnais. La préparation de cette prochaine saison va enfin pouvoir débuter et va permettre à l'ensemble du club de se tourner vers l'avenir."