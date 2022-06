Betclic Elite: la réaction de TJ Parker au départ de l'Asvel du phénomène Wembanyama

TJ Parker était l’invité du Super Moscato Show sur RMC ce jeudi. Le coach de l’Asvel a notamment réagi au départ surprise de Victor Wembanyama, qui a activé sa clause de départ après seulement une saison au club rhodanien.

TJ Parker n’aura pu compter sur Victor Wembanyama qu’une seule saison. Seulement un an après son arrivé, le phénomène du basket français (18 ans, 2,19m), annoncé tout en haut de la draft NBA 2023, a décidé d’activer sa clause de départ pour quitter l’ASVEL. Invité du Super Moscato Show ce jeudi sur RMC, le coach du club rhodanien a réagi à ce départ.

"Déçu ? Je ne peux pas me mettre à sa place, a confié TJ Parker. On a tout fait pour le mettre dans les meilleures conditions. C’est son choix, il faut le respecter. Victor est un super gamin et je lui souhaite bonne chance pour la suite. Tout ce que je lui souhaite, c’est de rester en bonne santé, c’est le plus important."

TJ Parker: "Une année difficile pour Victor"

Cette saison, la progression de l’ancien joueur de Nanterre a notamment été freinée par les blessures. "C’était une année difficile pour Victor, il a loupé six mois. Il n’a pas eu de chance, les pépins physiques ne l’ont pas aidé. Mais au mois d’avril, il a eu un vrai bon passage. Il n’a fait que monter. (...) Des regrets ? Pas du tout. Pour le faire jouer plus, il ne faut pas être blessé. Quand il était là, je le faisais jouer", a poursuivi le coach lyonnais.

Ce mercredi, dans les colonnes du journal L’Équipe, Tony Parker, président de l’ASVEL et frère de TJ, avait également réagi à cette décision. "Le premier sentiment, le mot qui domine, c'est 'dommage'. Franchement, c'est un bon gamin. Il a vraiment une bonne attitude et c'est dommage qu'il ne nous ait pas donné l'opportunité de poursuivre. Je ne comprends pas parce que nous, on l'aurait fait jouer 30 minutes par match de toute façon la saison prochaine."

Selon nos informations, Boulogne-Levallois est l’équipe la mieux placée pour s’offrir le jeune intérieur. Cette saison, il a compilé 9,4 points, 5,1 rebonds et 0,8 passe décisive en 18,4 minutes de jeu en Betclic Elite. En Euroligue, en 13 matchs (sur 34 possibles), il émargeait à 6,5 points et 3,8 rebonds en 17 minutes.