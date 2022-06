Basket: Boulogne-Levallois en pole pour le phénomène Wembanyama, qui va quitter l'Asvel

Grand espoir du basket français, autant par sa taille que son potentiel, Victor Wembanyama (18 ans) va quitter l'Asvel cet été. Selon nos informations, le club de Boulogne-Levallois est le mieux placé pour l'accueillir.

Un mouvement de taille en Betclic Elite. Comme annoncé par L'Equipe ce mardi soir, Victor Wembanyama a bien activé sa clause de sortie pour quitter l'Asvel, un an seulement après son arrivée en provenance de Nanterre. Et selon nos informations, le club de Boulogne-Levallois est désormais en pole pour accueillir la saison prochaine le grand espoir du basket français.

Courtisé également par le Paris Basketball depuis plusieurs saisons, le natif du Chesnay dans les Yvelines pourrait donc jouer sous les couleurs des Metropolitans, entrainés depuis 2021 par Vincent Collet, le sélectionneur national.

Collet, dont l'avenir au sein des Mets était flou ces dernières semaines, resterait le coach de Boulogne-Levallois avec le projet de faire briller le diamant Wembanyama. Un argument de poids pour conserver le technicien, mais un argument aussi pour le clan du joueur d'avoir le sélectionneur vice-champion olympique au quotidien.

Une saison compliquée à l'Asvel

L'avenir de Victor Wembanyama est un choix hautement scruté par la NBA et les franchises puisqu'il est attendu comme le choix numéro 1 de la draft à l'été 2023, malgré des derniers mois un peu délicats.

Le joueur a en effet vécu une saison compliquée à l'Asvel où, s'il a signé quelques coups d'éclat notamment en Euroleague, sa progression a été ralentie par de nombreuses blessures. Malgré la volonté farouche du club rhodanien et de son président Tony Parker de garder leur joyau, Wembanyama et son clan ont préféré opter pour un retour en région parisienne, là où le basketteur a grandi.

L'ailier de 18 ans et de 2,19m est le joueur le plus scruté et observé au monde tant son potentiel et son talent ont déjà séduit les franchises NBA, prêtes à tout pour le sélectionner en premier.