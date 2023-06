Betclic Elite: Wembanyama et les Mets joueront le match 3 de la finale à Roland-Garros contre Monaco

Victor Wembanyama et Boulogne-Levallois joueront bien à Roland-Garros jeudi 15 juin pour le match 3 des finales de Betclic Elite. Le match 4 pourrait aussi se jouer sur le court Philippe-Chatrier.

Les Metropolitans 92 ont trouvé une arène pour ce qui pourrait être l’ultime rencontre de Victor Wembanyama en France avant son départ vers la NBA. Comme pressenti, Boulogne-Levallois va accueillir le match 3 des finales de Betclic Elite contre Monaco, le jeudi 15 juin, sur le court central de Roland-Garros. Si un match 4 est nécessaire le samedi 17 juin (la première équipe à trois victoires étant sacrée championne de France), celui-ci pourrait aussi avoir lieu dans cette enceinte.

Le club de Boulogne-Levallois souhaitait offrir une grande et belle enceinte à leurs fans et ceux de Wemby pour ce rendez-vous, la salle de Marcel-Cerdan (Levallois) et ses 2.800 places étant un cadre jugé trop exigu pour une telle rencontre.

Bercy, Defense Arena, Orléans... Plusieurs options étaient sur la table

Après avoir arraché son billet pour la finale dimanche au détriment de l’ASVEL, Vincent Collet, entraîneur des Mets, confiait que le club cherchait une salle plus grande. Après avoir déjà organisé deux matchs à l’Accor Arena (dont le match 2 des demi-finales contre l’Asvel), l’enceinte parisienne avait été écartée en raison de la programmation du spectacle de l’humoriste Inès Reg, le 17 juin. Il avait aussi semblé rayer de la liste une délocalisation à la Défense Arena en raison des trop longs travaux de mise en configuration.

Une autre option existait: celle d’Orléans et sa salle flambant neuve du Co’Met (10.000 places). Des discussions avaient été engagées pour une délocalisation dans le Loiret, mais Roland-Garros avait les faveurs de Boulogne-Levallois, forcément refroidi par la distance entre Paris et Orléans. L’enceinte sera occupée jusqu’au 11 juin, date de la finale hommes de Roland-Garros. Le court central a déjà accueilli un match de basket cette saison, celui entre le Paris Basketball et Monaco, le 16 octobre 2022