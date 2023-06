BetClic Elite: la finale Metropolitans-Monaco à Roland-Garros pour les dernières de Wembanyama?

Selon Le Parisien, Levallois-Boulogne, club de Victor Wembanyama, envisage de disputer le match 3 - voire le match 4 – de la finale du championnat de France à Roland-Garros.

Un cadre prestigieux pour les dernières pas de Victor Wembanyama en France? Selon Le Parisien, les Metropolitans 92 étudient la possibilité de disputer sur le court central de Roland-Garros le match 3 - voire le match 4 - de la finale de BetClic Elite contre Monaco. Le club de Boulogne-Levallois aimerait offrir une grande et belle enceinte à leurs fans et ceux de Wemby avant son départ en NBA pour ces matchs programmés le jeudi 15 juin et le samedi 17 juin (s’il y a un match 4).

Bercy et la U Arena hors course

Après avoir arraché son billet pour la finale dimanche au détriment de l’ASVEL, Vincent Collet, entraîneur des Mets, confiait que le club cherchait une salle plus grande que le palais des Sports Marcel-Cerdan à Levallois (2.800 places), leur stade habituel. Après avoir déjà organisé deux matchs à Bercy (dont le match 2 des demi-finales contre l’Asvel), cela ne sera pas le cas cette fois en raison de la programmation du spectacle d’Inès Reg, le 17 juin. Il avait aussi semblé rayer de la liste une délocalisation à la U Arena de la Défense en raison des trop longs travaux de mise en configuration.

"Le problème, c’est qu’à Bercy, il n’y a pas que le sport, avait expliqué l’entraîneur. Des concerts sont prévus, les dates ne correspondent pas mais il y a peut-être quand même une possibilité de délocalisation. Le club y travaille mais pour l’instant, on n’a pas beaucoup travaillé puisqu’il fallait d’abord s’imposer (face à l’Asvel, ndlr). On va regarder ça avec intérêt. La finale mérite une très belle salle."

L'idée Roland-Garros "est lancée", confirme le président des Mets

Collet n’avait, en revanche, pas écarté la possibilité Roland-Garros: Roland-Garros? "On verra." "Le problème, c’est qu’il faut pouvoir installer, avait-il ajouté. La Défense, par exemple, c’est très long de la mettre en configuration, contrairement à Bercy. A Bercy, il y avait un concert la veille et dès mardi soir on pouvait jouer contre l’Asvel. A la Défense, il faut au moins trois jours pour tout monter. Ça, je vous le dis, ça vous donne une indication. Je pense qu’il y aura quand même une belle surprise et je pense que ça le vaut. Ce sont les derniers matchs où on pourra voir Victor jouer en championnat de France et je pense aussi à Bilal Coulibaly, si je peux me permettre."

Une autre option existe: celle d’Orléans et sa salle flambant neuve du Co’Met avec ses 10.000 places. Des discussions auraient été engagées entre les deux clubs, selon Le Parisien. Mais le journal précise que Roland-Garros aurait la grande faveur des pronostics. L’enceinte sera occupée jusqu’au 11 juin, date de la finale hommes. Le court central a déjà accueilli un match de basket cette saison, celui entre Paris-Basket et Monaco, le 16 octobre 2022. "C’est la dernière piste, confirme Alain Bouvard, président des Mets au Parisien. La direction de la Fédération française de tennis doit avant tout vérifier si ce sera possible de désinstaller les équipements liés au tournoi. On doit en savoir plus demain (mardi) mais l’idée est lancée." Ce dernier conclut en indiquant que pour le moment, l’endroit le plus certain pour accueillir la finale à domicile était Marcel-Cerdan.