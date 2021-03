Jeep Elite: l’improbable imbroglio avant Cholet-Boulazac à cause de cas positifs au Covid

Le match Cholet-Boulazac a été annulé samedi soir sur décision du maire de la ville qui a ordonné la fermeture de la salle. Des cas de Covid avaient été détectés parmi les joueurs de Cholet, mais la Ligue voulait malgré tout que le match se tienne. Soutenu par les deux clubs, le maire Gilles Bourdouleix dénonce l’irresponsabilité de la LNB.

Des discussions, des négociations et finalement une annulation samedi soir à Cholet. Alors que la Ligue nationale de basket poussait pour que le match entre Cholet et Boulazac se tienne malgré la présence de joueurs positifs au Covid-19 dans l’effectif choletais, le maire de la ville du Maîne-et-Loire Gilles Bourdouleix a décidé de mettre un terme à cet imbroglio et a ordonné la fermeture de la salle.

"Si la Ligue a un problème, qu’elle vienne me voir"

"En qualité de maire de Cholet, j’ordonne la fermeture de la salle. Les présidents de clubs n’y sont pour rien. C’est le maire qui prend la décision. Si la Ligue de basket a un problème, qu’elle vienne me voir, mais je saurai quoi le dire. Car j’ai quand même le souvenir du joueur positif de Villeurbanne qui a joué quarante secondes à Cholet. C’est d’une irresponsabilité totale. Donc si le match n’a pas lieu, j’en assume la responsabilité totale", a déclaré Gilles Bourdouleix dans des propos rapportés par Ouest-France. "Face à l’irresponsabilité de la LNB, il faut savoir prendre des décisions pour le bien de tous!", a-t-il appuyé dans un tweet.

Le quotidien local apporte les détails de l’affaire. Conformément au protocole sanitaire en place, les joueurs de Cholet sont passés par la case test PCR le lundi 8 mars. Tous reviennent négatifs: le match entre Cholet et Boulazac comptant pour la 24e journée de Jeep Elite pourra donc bien se tenir samedi soir.

Trois joueurs positifs au Covid-19

Sauf que samedi matin, à quelques heures de la rencontre, les joueurs de Cholet sont à nouveau testés, en prévision de leur déplacement Monaco lundi. Problème: quand les résultats sont arrivés, à une heure du coup d’envoi de la rencontre face à Boulazac, trois joueurs sont positifs au Covid-19, tout comme un assistant du coach et un kiné. Les Périgourdins, les arbitres et le responsable de la LNB sont aussitôt prévenus, écrit encore Ouest-France. Sans grande surprise, les deux équipes ne souhaitent pas jouer. Mais ce n’est pas le cas de Ligue qui considère que la rencontre doit se tenir car les tests effectués lundi, en prévision de ce match, sont tous négatifs. Le coup d’envoi, initialement prévu à 18h30, sera repoussé, jusqu’à la prise de parole du maire de Cholet.

Dans un communiqué publié samedi soir, la LNB écrit "avoir pris acte de la décision des deux Présidents des deux clubs". "La rencontre n’aura pas lieu. Le dossier sera traité dans les meilleurs délais", peut-on aussi lire, sans plus de détails. Le club de Boulazac a lui salué la décision de Gilles Bourdouleix.

Par ailleurs, le match entre Monaco et Cholet prévu lundi a lui aussi été reporté. La Ligue l'a officiellement annoncé dimanche matin dans un nouveau communiqué. Les dates de report n'ont en revanche pas été annoncées.