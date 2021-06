Jeep Elite: les Bleus libérés par l’Asvel sont allés signer avec leurs futurs clubs

Obligé de libérer ses internationaux français avant la fin des playoffs de Jeep Elite, l’Asvel a vu la Fédération les autoriser temporairement à quitter le rassemblement des Bleus pour qu’ils signent leurs contrats avec leurs futurs clubs.

"Pas envie d’en parler !". Au son de sa voix, difficile de ne pas entendre de la colère dans ces mots de TJ Parker en conférence de presse jeudi soir, après sa qualification en finale du Final Four de Jeep Elite. L’entraîneur de l’Asvel doit composer sans trois de ses joueurs majeurs: Thomas Heurtel, Guerschon Yabusele et Moustapha Fall.

L’Asvel a vu ses trois joueurs, pourtant libérés sur obligation fédérale en vue des Jeux olympiques et à cause du décalage des playoffs, quitter momentanément les Bleus pour passer leurs visites médicales et signer leurs contrats au Real Madrid (Heurtel et Yabusele) ou à l’Olympiacos (Fall). Ça n’a pas empêché l’Asvel de se qualifier pour la finale de ce Final Four, avec l’objectif d’aller chercher un vingtième titre de champion de France face à Dijon ce samedi après-midi (13h30).

Quatre joueurs NBA arrivent plus tard

Malgré les absences de Thomas Heurtel, Guerschon Yabusele et Moustapha Fall, l’Asvel a pris le dessus sur Strasbourg jeudi en demi-finales (83-67). Avec notamment les grosses performances d’Ismael Bako (18 points, 12 rebonds) et Antoine Diot (16 points, 7 passes décisives). Premiers de la saison régulière, les Dijonnais ont eux écarté Monaco (79-68), qui était privé de son côté de Mathias Lessort. Ce dernier, réserviste des Bleus, a finalement été autorisé par le staff des Bleus à quitter le groupe jeudi pour raisons personnelles et familiales.

L’ailier villeurbannais William Howard, également réserviste, a aussi été libéré par les Bleus après constatation de sa blessure (au mollet, début juin). Petr Cornelie (Pau Lacq Orthez), Jaylen Hoard (Thunder), Mouhammadou Jaiteh (Gaziantep) et Ismaël Kamagate (Paris) ont été appelés en renfort comme partenaires d’entraînement, pour compenser les arrivées plus tardives de quatre joueurs NBA (Nicolas Batum, Axel Toupane, Rudy Gobert, Timothée Luwawu-Cabarrot).

Diaw: "Un stage avec des conditions particulières"

Vincent Collet a réuni ses joueurs mardi à l’Insep, à Paris, pour le début de la préparation des Jeux olympiques. Les Bleus ont ensuite rejoint Pau, jeudi. "C'est un stage avec des conditions particulières, a reconnu l’ancien international Boris Diaw, manager général adjoint de l’équipe de France. Il commence très vite après la fin de saison dans les clubs. Certains joueurs ont une obligation de partir dans leur nouveau club afin de pouvoir signer. Cela concerne Thomas Heurtel, Moustapha Fall et Guerschon Yabusele. Nous allons gérer au cas par cas, suivant les clubs, les joueurs, les examens à passer mais nous essayons de les récupérer le plus vite possible."