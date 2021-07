Kostas Antetokounmpo, frère de Giannis, signe à l'ASVEL

L'ASVEL signe un gros coup en annonçant le recrutement de Kostas Antetokounmpo - frère de Giannis, la superstar de NBA - en provenance des Los Angeles Lakers.

Un "Antetokounmpo" dans le championnat de France ! Kostas, intérieur grec des Los Angeles Lakers, s'est engagé pour deux ans avec l'Asvel Lyon-Villeurbanne. Le club champion de France et membre permanent de l'Euroleague a annoncé la nouvelle dans un communiqué. Kostas, 23 ans (2,08m), est le frère de la superstar Giannis Antetokounmpo et de Thanasis Antetokounmpo, qui évoluent tous les deux aux Milwaukee Bucks, actuellement en finale de NBA contre Phoenix.

Drafté en 2018 en 60e position par les Sixers de Philadelphie, il avait directement fait l'objet d'un échange avec la franchise des Dallas Mavericks, avant de rejoindre en 2019 les Lakers et Los Angeles où il n'a disputé que quinze matchs la saison dernière. Il a terminé la saison sur un titre de champion NBA avec l'équipe de LeBron James. Cette saison, il avait été envoyé en Ligue de développement et se relance donc en Europe.

"Nous avons vite pu sentir sa détermination et sa motivation"

"C'est évidemment un nom qui parle à tout le monde, savoure l'entraîneur de l'Asvel, TJ Parker, dans un communiqué publié sur le site du club. Kostas a du talent plein les mains. Il est très athlétique, peut évoluer sur les postes 4 et 5. Il vient de boucler une année en G-League (ligue de développement NBA) et a encore beaucoup à apprendre. Mais lors des discussions que nous avons eues ensemble, nous avons vite pu sentir sa détermination et sa motivation."