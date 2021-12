Salle comble, concours de dunks, match des étoiles... ce qu'il faut savoir sur le All Star Game

Ce mercredi, les stars du basket tricolore seront sur le parquet de l'Accor Arena pour le dernier show de l'année 2021 à l'occasion du All Star Game. Voici tout ce qu'il faut savoir sur l'événement.

Le All Star Game édition 2021 se déroule ce mercredi à l'Accor Arena (Bercy), dans le sud-est de Paris. Et bonne nouvelle pour les fans de basket français, ils pourront venir nombreux pour assister à l'événement organisé par la Ligue nationale de basket (LNB).

L'Accor Arena à guichets fermés pour l'occasion

En effet, l'enceinte va faire le plein pour l'occasion - et pour l'une des dernières fois avant l'entrée en vigueur dès nouvelles mesures sanitaires limitant l'accès à 2.000 personnes en intérieur - avec pas moins de 16 000 personnes attendues. Après son annulation l'an dernier en raison de la pandémie, le All Star Game se déroulera donc à guichets fermés. Le port du masque restera bien sûr obligatoire, tout comme la présentation du pass sanitaire.

Un show à l'américaine

Evénement qui a su trouver sa place depuis sa création en 2002, grâce notamment à son organisation au milieu des fêtes de fin d'année, le All Star Game entend bien de nouveau faire le show : à en croire le Parisien, l'ambiance "en mode NBA" sera assurée par le DJ opérant dans la salle de Los Angeles, tandis que pom-pom girls, mascottes et autres surprises seront au rendez-vous. Sans oublier le fameux shoot à 100.000 euros, où une personne du public est choisie au hasard afin de tenter sa chance sur un seul et unique tir depuis le milieu du terrain. Et si le ballon pénètre dans l'arceau, c'est le jackpot.

Concours de dunks et match des étoiles

Côté parquet le traditionnel concours de dunks, toujours spectaculaire, sera bien évidemment de la partie avant de laisser place à un match d'exhibition entre le team France, qui regroupe certains des meilleurs joueurs de Betclic Elite (le championnat de France) et sera coaché par Vincent Collet, et le team Monde.

Pour celles et ceux n'ayant pas la chance de pouvoir se rendre à l'Accor Arena, le All Star Game sera retransmis en direct sur Bein Sports à partir de 19 heures.