Betclic Elite: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le All Star Game

Le basket français se réunit ce mercredi soir à Paris-Bercy pour son désormais traditionnel All Star Game, où la "Team France" affrontera une "Team monde". Les concours de meneur, de tir à trois points et de dunk seront aussi au programme.

16.000 spectateurs sont attendus ce mercredi soir à Paris-Bercy pour le All-Star Game de la Betclic Elite, pour l'un des derniers rendez-vous en France avant le retour des jauges sanitaires dans les enceintes sportives. "C'est sûr que c'est cool pour le basket français, que tout le monde puisse être présent (en tribune, ndlr), a reconnu l'arrière international de Monaco Yakuba Ouattara (16 sélections). On avait un peu peur des mesures qui allaient être prises, et du moment où elles allaient être mises en place. Il faut en profiter."

La rencontre de ce All Star Game sera à suivre à partir de 19 heures sur BeinSports 1. Mais l'ombre du Covid-19 plane sur l'événement, tant les cas positifs ont inondé les clubs ces derniers jours (Nanterre, Metropolitans 92, Asvel) et remanié en profondeur la sélection originelle.

Six joueurs infectés, dont le meneur de Villeurbanne Chris Jones et l'arrière du leader Boulogne-Levallois, Keith Hornsby, ont dû être remplacés. Ainsi que l'entraîneur de la sélection monde TJ Parker, testé positif lui aussi. Des absences qui s'ajoutent à celle du grand espoir du basket français Victor Wembanyama, blessé à l'épaule droite, ou du très adroit arrière de Limoges Nicolas Lang, touché à une cheville. De nouvelles sélections pour le match de même que les concours de meneur, de tir à trois points et de dunk ont été annoncées mardi à la dernière minute par la LNB.

Le All Star Game sera aussi l'occasion de célébrer une année faste pour le basket français, marquée par l'argent olympique remporté par les hommes et le bronze par les femmes à Tokyo.



"C'était une année où le fait d'avoir disputé une finale olympique, mais en plus d'en avoir été digne a été un moment important", a confirmé l'entraîneur des Bleus à Tokyo Vincent Collet. "Cela nous donne des perspectives pour les années à venir, l'envie de prolonger cette présence au plus haut niveau avec un groupe qui peut encore être étoffé", ajoute Collet, à la tête des Metropolitans 92 depuis l'aventure olympique et sélectionné pour entraîner les meilleurs joueurs français au All Star Game.