Katherine Plouffe basketteuse non-vaccinée: "Tant pis j'irai jouer ailleurs qu'en France"

Alors que le pass vaccinal est entré en vigueur, la joueuse de basket de La Roche Vendée, internationale canadienne Katherine Plouffe refuse de se faire vacciner. Si elle pourra tout de même jouer ces prochains mois après avoir eu le COVID en début d'année, elle assume. Si les règles ne changent pas, elle quittera la France. Sans regrets.

Les témoignages de sportifs non vaccinés sont rares. Le sujet tabou embarrasse les joueurs et les dirigeants. La Canadienne Katherine Plouffe est une exception. Parler ne la dérange pas. Au contraire. "Je défends simplement la liberté de choix de chacun. Choisir ce qu'on pense être le mieux pour soi c'est le plus important" explique t-elle. Quand on lui demande pourquoi ne pas se faire vacciner, elle répond: "J'ai confiance dans mon corps. Chacun doit faire ce qu'il pense le mieux pour sa santé mais je ne dis pas que le vaccin est mal pour tout le monde, pas du tout. Il protège les personnes les plus faibles ou malades".

"J'irai faire mon métier ailleurs. C'est un luxe finalement"

Arrivée en décembre dernier à La Roche-sur-Yon en provenance de Montpellier, la pivot canadienne savait qu'elle prenait le risque de ne plus pouvoir jouer quelques semaines plus tard. Son entraineur Emmanuel Body se souvient: "Dès que j'ai été la chercher à l'aéroport, j'ai senti qu'elle n'avait pas envie de faire vacciner. C'est quelqu'un qui a des convictions fortes et qui les défend. Je respecte ça même si on lui a bien dit que la Ligue pouvait rompre son contrat vu qu'elle n'aurait plus accès à la salle pour l'entrainement et les matchs". Katherine Plouffe décide de prendre le risque. "Un risque? Non ce n'est pas un risque pour moi. Le club ne me mettait pas la pression. Si ça m'empêche de jouer en France tant pis, j'irai jouer ailleurs. C'est un luxe finalement. Ce n'est pas le cas dans d'autres métiers".

La France, la Canadienne y vit pourtant depuis sept ans avec des passages à Nantes-Rezé, Bourges, Basket Landes, Montpellier-Lattes et donc La Roche Vendée avec au palmarès deux titres de champion de France en 2018 et 2021. "Bien sûr ce serait dommage de partir mais le basket ce n'est pas ma vie. C'est mon travail. Si ça doit s'arrêter à cause de çà, c'est la vie. Je veux garder le plus important: ma liberté".

"Depuis deux ans, je suis dans la minorité. Je serai un peu libérée de partir"

Katherine Plouffe l'assure. Si elle n'avait pas eu le COVID au début du mois et donc son pass vaccinal grâce à son certificat de rétablissement, elle aurait quitté le club tout de suite malgré un contrat se terminant en juin. Elle avoue même qu'un départ de l'Hexagone aurait sans doute été une bonne chose. "J'aime la France. J'aime le pays mais ce n'est chez moi. Je serai aussi un peu libérée de partir. Depuis deux ans, on ne parle que du COVID. Deux doses, trois doses, quatre doses... Cà s'arrête quand? Je suis dans la minorité je le sais. J'ai un avis différent mais je n'ai pas peur de le donner". La Canadienne n'a pas encore regardé les pays où elle pourrait continuer sa carrière. Dans son pays d'origine, le Canada, le pass vaccinal est aussi exigé pour les sportifs.