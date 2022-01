Ligue 1: le nouveau protocole sanitaire avec le pass vaccinal

L’entrée en vigueur du pass vaccinal cette semaine entraîne une légère modification dans le protocole sanitaire que les clubs doivent respecter. La LFP a communiqué ce changement ce mercredi.

L’application du pass vaccinal effective depuis lundi pousse la ligue de football professionnel (LFP) à adapter son protocole sanitaire avant les matchs. L’instance a communiqué la nouvelle version aux clubs ce mercredi. Peu de choses changent à part le fait que le responsable médical du club doit désormais fournir deux attestations. Une qui atteste qu’aucun joueur n’a de symptômes. Et une autre qui atteste que l’ensemble des membres du groupe élargi dispose d’un pass vaccinal en règle et à jour.

Confiance est faite aux services médicaux

Aucun contrôle de la LFP n’est prévu au stade. Tout est fait en amont en lien avec le service médical en qui toute la confiance est faite. Les tests à 48h du match sont maintenus. Le délai de reprise des joueurs après infection est désormais réduit. La reprise de la compétition se fait dès la sortie d’isolement du joueur, à la discrétion du médecin du club et sans demande de reprise anticipée.

Le pass vaccinal fait partie des nouvelles mesures du gouvernement dont l’une d’entre elles est attendue avec impatience. A partir du 2 février, il n’y aura plus de jauges dans les enceintes sportives. "Le 2 février, tous les équipements sportifs et culturels retrouveront un fonctionnement à pleine capacité sans jauge, en respectant le port des masques", a expliqué le Premier ministre Jean Castex la semaine dernière. La seconde étape, le 16 février, permettra de consommer de la nourriture et des boissons debout.

Le gouvernement avait mis en place des jauges de 5.000 personnes maximum dans les stades pour contrer la propagation du covid, fin décembre. Il avait ensuite retoqué un amendement pour la mise en place de jauge proportionnelle. Les choses vont finalement revenir un peu à la normale dans une semaine.