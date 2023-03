L’AS Monaco Basket compte encore sur Mike James, actuellement écarté pour une nuit trop arrosée

Moins influent qu'auparavant sur les parquets, Mike James et ses sautes d’humeurs agaçent en Principauté. Si le meneur star de la Roca Team compte de moins en moins de soutien en interne, sa récente sortie nocturne alcoolisée n’arrange pas son cas. Il vient de griller son ultime joker.

Habitué des conflits avec ses précédents entraîneurs (Dimitris Itoudis au CSKA Moscou, Ettore Messina à Milan ou plus récemment Zvezdan Mitrovic déjà à Monaco), Mike James fait de nouveau parler. Le meneur star de la Roca Team a été écarté “pour violation des règles internes”. Comme révélé par L'Équipe, il est reproché à l’Américain de 32 ans une sortie trop arrosée après la victoire contre le Panathinaïkos (84-70). Les retrouvailles avec son ex-coéquipier Dwayne Bacon se sont poursuivies tard dans la nuit, autour de quelques bouteilles, et les stigmates de celles-ci font des remous sur le Rocher.

Déjà écarté des parquets à cause d’une blessure à l’index

Mike James n’a plus revêtu le maillot de la Roca Team depuis cette victoire face au Pana. Le club de la principauté expliquait alors qu’il était handicapé par son index droit après y avoir reçu un choc. Sans lui, ses coéquipiers se sont imposés coup sur coup à Vitoria (102-93) et Roanne (84-75). Mais derrière cette blessure à la main se cachait également cette sortie alcoolisée comme raison à son absence. Un manque de professionnalisme qui s’ajoute aux récentes sautes d’humeurs du meneur américain, dont l’avenir s’écrit en pointillé.

Sa relation avec Sasa Obradovic s’est tendue depuis plusieurs semaines

“C’est sans doute la victoire qui me plait le plus cette saison, expliquait l'entraîneur serbe au micro de Skweek après le succès sur le parquet de Vitoria. La façon dont nous avons joué, partagé le ballon, comment nous sommes restés ensembles dans les moments difficiles, y compris les joueurs sortis du banc. On a vu que tout le monde voulait gagner.”

En l’absence de son joueur star, Sasa Obradovic souligne la prestation collective de ses hommes chez la meilleure équipe à domicile d’Euroleague. Une sortie qui intervient peu de temps après les pétages de plomb de Mike James. Expulsé après deux fautes techniques dans le money-time contre la JL Bourg en Leaders Cup, il a également longuement invectivé son coach en fin de match à Barcelone, laissant les Catalans prendre le large au tableau d’affichage. Des attitudes qui ne sont pas à la hauteur de son statut de leader, rémunéré par le club de la principauté plus de deux millions d’euros par an.

Moins influent qu’auparavant, il vient de griller son ultime joker

Ces sautes d’humeurs ont fait changer de fusil d’épaule Sasa Obradovic. Le technicien serbe n’hésite plus à mettre sur le banc Mike James pour donner plus de responsabilités à Jordan Loyd et Elie Okobo, notamment en fin de rencontre. “Suspendu temporairement” par le club monégasque, Mike James ne jouera pas ce jeudi soir contre la Virtus Bologne. Le protégé du président Aleksej Fedoricsev possède de moins en moins de soutien en interne et vient de griller son ultime joker. Le club de la principauté compte cependant sur lui dans les semaines à venir et espère que cet avertissement le remettra dans le droit chemin.