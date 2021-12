Le panier de basket de l'année a été marqué par une enseignante américaine

Les internautes ont massivement partagé une vidéo montrant, à Washington, une enseignante marquer un lointain panier de basket, sous la clameur de ses élèves. La popularité de ce beau moment a fait intervenir la jeune femme, ancienne basketteuse, à la télévision américaine.

Ce panier de basket à trois points a été vu plus de 11,7 millions de fois en 24 heures. Un carton international sur les réseaux sociaux. Ce tir n'a pourtant pas été fait par une vedette de la NBA, ou même d'un joueur professionnel moins connu. Non. Le shoot le plus populaire de l'année est l'oeuvre d'une enseignante, qui s'est illustrée dans la cour de récréation d'une école primaire de Washington aux États-Unis.

Si cette vidéo a fait autant réagir, c'est non seulement pour la beauté du geste, mais aussi pour les réactions de joie pure suscitées chez les enfants qui étaient aux premières loges. "Un moment que les enfants ne vont jamais oublier", est-il d'ailleurs écrit sur le tweet à ce sujet le plus liké, publié par la chaîne canadienne CBC Sports. "La vidéo de sport de l'année. Mettez le son", a tweeté un journaliste de The Guardian, qui a de son côté suscité des dizaines de milliers d'interactions.

Une ancienne basketteuse universitaire

L'enseignante, Kathleen Fitzpatrick, s'occupe d'enfants de third grade, l'équivalent du CE2. L'école où elle exerce, la Holy Trinity School, a expliqué que les enfants s'étaient vu promettre du chocolat chaud en cas de panier marqué. D'où la clameur.

Il s'avère que la jeune femme est une ancienne joueuse de basket univeristaire, qui jouait meneur ou arrière pour les Rutgers Scarlet Knights. L'équipe a d'ailleurs tweeté une vidéo ancienne, pour montrer que leur ancienne n°10 avait déjà réussi ce genre de tir dans un cadre plus confidentiel.

"Il fallait que ça entre!"

Le moment de gloire de Kathleen Fitzpatrick ne se limite pas aux réseaux sociaux. La vidéo est devenu si virale que des chaînes de télévision l'ont interviewée. "J'étais choquée! Je sentais que ça allait entrer, et en même temps j'espérais que ce soit le cas, car j'avais promis du chocolat chaud. Donc il fallait que ça entre", a-t-elle témoigné, tout sourire sur CNN. "Les 18 derniers mois ont été si éprouvants [à cause de la pandémie] que s'amuser un peu et oublier un peu le Covid pendant quelques minutes était vraiment incroyable", a-t-elle aussi confié sur ESPN.

La réussite de l'ex-basketteuse est une aubaine pour la Holy Trinity School, qui dit être "submergée" par les réactions et par les internautes qui souhaitent faire des dons. "Merci, a écrit l'école sur Instagram. Et continuez à répandre la joie!"