NBA: le triste constat de LeBron James après une nouvelle défaite des Lakers

Les Los Angeles Lakers ne vivent pas une période facile. Avec la défaite de cette nuit face aux Spurs de San Antonio (110-138), la franchise compte quatre revers d’affilée. Devant ce fait, l’ailier LeBron James a admis un manque "d’alchimie" entre les joueurs présents.

La série noire continue pour les Lakers de Los Angeles. Dans la nuit du 23 au 24 décembre, le 6e au classement de conférence Ouest espérait se relancer face aux Spurs de San Antonio, actuellement dixième. Mais une nouvelle fois, les locaux se sont inclinés (110-138).

Avec quatre défaites consécutives en NBA, les Lakers vont mal. Interrogé par la presse à l’issue de la rencontre, LeBron James (36 ans) a donné une explication sur cette mauvaise période que traverse son équipe: "On n’a aucune alchimie, peu importe le cinq. Car nous n’avons pas joué suffisamment ensemble. C’est la vérité."

Malgré tout son expérience, l’Américain ne semble pas vraiment connaitre la solution, pour que les Lakers interrompent cette série inquiétante: "Quel est notre meilleur 5? À part mettre Russell, Davis et moi? Ou Davis et Russ, ou Russ et moi… On a raté des matchs tous les deux. Donc on ne sait pas."

LeBron James salue la performance de San Antonio

Malgré la contre-performance de Los Angeles, LeBron James a félicité la prestation de San Antonio, une franchise qui semble avoir ses faveurs: "Ils ont été l’une des équipes les plus en forme de la ligue au cours des dix derniers matchs, ils jouent un basket exceptionnel. Chaque erreur que nous avons commise, chaque défaillance que nous avons eue, ils nous l’ont fait payer."

Afin de redresser la barre, les coéquipiers de LeBron devront se défaire des Nets de Brooklyn (en heure de Paris, à 2h dans la nuit de samedi à dimanche).