Leaders Cup: trop fort pour Bourg, l'Asvel s'adjuge son premier titre de la saison

L'Asvel a remporté la Leaders Cup pour la première fois de son histoire aux dépens de Bourg. Nando De Colo, élu MVP du match, a guidé les siens vers un net succès (83-74).

Taille patron: Villeurbanne n'a laissé aucune chance à Bourg-en-Bresse, battu 83 à 74 dimanche à Saint-Chamond (Loire), en finale de la Leaders Cup et décroche le premier titre en jeu cette saison. L'Asvel remporte l'épreuve pour la première fois après deux finales perdues en 2017 et 2020 (le club rhodanien avait toutefois gagné en 2010 la Semaine des As, son ancienne appellation).

L'équipe villeurbannaise, septième du championnat de France Elite après 21 journées et décrochée en Euroligue (17e sur 18), a fait valoir sa forte expérience du haut niveau et de la gestion des grands événements.

Quatre finales disputées sur les cinq dernières

Sur le plan national, elle disputait dimanche sa quatrième finale sur les cinq dernières organisées, toutes compétitions confondues. Pour son entraîneur, TJ Parker, c'est aussi le quatrième trophée après deux titres de champion de France (2021 et 2022) et une Coupe de France (2021).

Son adjoint à l'époque était Frédéric Fauthoux, aujourd'hui sur le banc de la JL Bourg. Le technicien connaissait le danger pour ses joueurs, celui d'avoir du mal à gérer leurs émotions en dépit de leur bonne dynamique récente.

Car la JLB, sixième du championnat Elite et également qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France, se présentait dimanche sur le parquet de l'Aréna Saint-Étienne Métropole de Saint-Chamond après avoir battu deux fois en huit jours l'ogre monégasque, en championnat dimanche dernier puis vendredi (102-92) pour son entrée dans la Leaders Cup.

Mais la marche était trop haute face à cette Asvel portée par ses patrons au rendez-vous comme Nando De Colo (20 pts), exceptionnel en première mi-temps et élu MVP du tournoi, mais aussi Dee Bost (12 pts), Retin Obasohan (16 pts), et Charles Kahudi (13 pts).

Trop peu, trop tard

Les Burgiens, pris par l'énergie des Villeurbannais, ont été impuissants et surtout en panne d'adresse (11/34, 34% de réussite en première mi-temps). Après avoir tenu tête à leurs adversaires pendant le premier quart-temps (perdu 22-17), ils ont été étrillés dans le deuxième remporté par Villeurbanne 23-8 pour un écart de vingt points à la mi-temps (45-25), qui était même monté à +22 à deux minutes de la pause.

Surclassant son adversaire au rebond en première mi-temps (21 à 13), l'Asvel s'est offert un solide rendement dans les tirs intérieurs, agrémenté d'un 100% aux lancers francs dans les deux premiers quarts quand Bourg n'en n'a obtenu aucun. En deuxième mi-temps, les joueurs de TJ Parker ont pu gérer leur avance, laissant la JL Bourg, soutenue par les performances de James Palmer Jr (20 pts) et Jordan Floyd (23 pts), gagner les deux derniers quarts-temps (22-19, 27-19). Trop peu, trop tard.