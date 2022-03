Ligue des champions: la programmation complète des quarts de finale

L’UEFA a communiqué ce vendredi les dates exactes de chaque quart de finale de Ligue des champions. Les matchs auront lieu les 5-6 avril (aller) et 12-13 avril (retour).

À vos agendas. Ce vendredi, quelques heures après le tirage au sort des quarts et des demi-finales de Ligue des champions, l’UEFA a communiqué la programmation exacte du prochain tour de la plus prestigieuse des compétitions de clubs, qui aura lieu les 5-6 avril (aller) et les 12-13 avril (retour).

L’opposition de style entre le Manchester City de Pep Guardiola et l’Atlético de Diego Simeone aura lieu le mardi 5 avril à 21 heures, tout comme le duel entre le Benfica et Liverpool. Le lendemain, le mercredi 6 avril, ce sera au tour des deux autres rencontres, Chelsea-Real et Villarreal-Bayern.

Les affiches potentielles des demi-finales sont connues

Cette programmation sera inversée la semaine suivante pour les matchs retour. Chelsea-Real et Villarreal-Bayern auront lieu le mardi 12 avril, tandis que City-Atlético et Benfica-Liverpool sont programmés le mercredi 13 avril. Toutes les rencontres débuteront également à 21 heures.

Les affiches potentielles des demi-finales, qui se dérouleront les 26-27 avril (aller) et 3-4 mai (retour), sont déjà connues. Le vainqueur de City-Atlético affrontera celui de Chelsea-Real, alors que Benfica ou Liverpool iront défier le Villarreal ou le Bayern.

Aller le 5 avril, retour le 13 avril

Manchester City-Atlético

Benfica-Liverpool

Aller le 6 avril, retour le 12 avril

Chelsea-Real Madrid

Villarreal-Bayern

Les affiches potentielles en demi-finale (26-27 avril, 3-4 mai)

City/Atlético - Chelsea/Real

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern