Ligue des champions: le tirage complet des quarts de finale, avec un choc Chelsea-Real

Le tirage au sort des quarts et des demi-finales de Ligue des champions, effectué ce vendredi, a livré son verdict. Et offert un magnifique choc entre Chelsea et le Real Madrid.

Le tableau final de la Ligue des champions est connu. Ce vendredi, le tirage au sort des quarts et des demi-finales a été effectué à Nyon (Suisse), au siège de l’UEFA. Les huit clubs qualifiés sont donc fixés pour la suite de la compétition, dont la finale se tiendra au Stade de France le 28 mai prochain.

Sur le papier, le plus gros choc semble être l'affiche entre Chelsea et le Real Madrid, les deux bourreaux des clubs français en 8es de finale. Les deux équipes supposées les plus faibles de ce top 8, Villarreal et le Benfica, ont hérité de deux très gros morceaux, puisque les Espagnols affronteront le Bayern Munich quand les Portguais défieront Liverpool. Dans le dernier quart de finale, on aura le droit à une sacrée opposition de style entre le Manchester City de Guardiola et l'Atlético de Simeone.

Quarts de finale aller les 5 et 6 avril

Les quarts de finale aller auront lieu le mardi 5 et le mercredi 6 avril, tandis que les retours se tiendront dès la semaine suivante, les 12 et 13 avril. Les demi-finales, de leur côté, auront lieu les 26-27 avril (aller) et 3-4 mai (retour).

Aucun club français n’a réussi à se qualifier à l’issue des 8es de finale. La semaine passée, le PSG a subi une nouvelle énorme désillusion en Ligue des champions en étant éliminé sur la pelouse de Bernabeu, avec un triplé de Karim Benzema en 17 minutes. Lille, autre club français qualifié en phase finale, a pour sa part subi la loi de Chelsea, champion d’Europe en titre.

Le programme des quarts de finale

Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atlético de Madrid

Villarreal - Bayern Munich

Benfica Lisbonne -Liverpool

Les affiches potentielles en demi-finale

City/Atlético - Chelsea/Real

Benfica/Liverpool - Villarreal/Bayern