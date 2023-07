Mondial basket U19: désillusion pour les Bleuets, passés proche d'un sacre historique face à l’Espagne

Après avoir écarté Team USA dans le dernier carré du Mondial de la catégorie, l’équipe de France U19 n’est pas parvenue à rééditer l’exploit en finale, face à l’Espagne (69-73), dimanche à Debrecen, en Hongrie. L’or a échappé de peu aux joueurs de Lamine Kébé, dominés en prolongation.

L’or attendra. La génération 2004-2005 du basket français est passée tout près d’un sacre planétaire à la valeur historique, ce dimanche en Hongrie, en finale du Mondial U19. Les joueurs de Lamine Kébé ont échoué dans leur quête d'un premier titre à l’issue d’une finale très disputée et indécise jusqu'au bout face à l'Espagne (69-73). Une rencontre étouffante dont le niveau s’est élevé à partir du quatrième quart-temps.

Vainqueurs du Team USA (89-86) en demi-finale, les Français ont gâché des munitions importantes dans les moments les plus chauds du match, notamment en prolongation. Les efforts de leur intérieur Zacharie Perrin, qui a réalisé un véritable chantier dans la peinture avec 14 points et surtout 20 rebonds, ont été vains. Les 28 ballons perdus (contre sept pour l'Espagne) ont pesé trop lourd dans la balance.

Les Bleuets ont manqué de maîtrise

Largement dominés en phase de groupes (69-88) par cette même sélection espagnole, qui avait infligé aux Bleues leur seule défaite dans le tournoi avant la finale, les Français ont rendu l’accès au panier plus difficile dans un match longtemps cadenassé. Intraitables sur le plan défensif, les coéquipiers de la pépite Zaccharie Risacher, nettement moins en vue dans ce match, ont eu beaucoup plus de mal à se comprendre offensivement, et n’ont pas su compenser ce manque de créativité en attaque par un surplus d’agressivité sur le jeu rapide.

L’invraisemblable déchet espagnol dans l’exercice du lancer-franc (53% de réussite) n’a pas profité aux Bleuets, qui parvenaient toutefois à contenir la montée en puissance des arrières espagnols, nettement plus incisifs en fin de match, en trouvant la mire à trois points (43% de réussite). Dans le sillage d'Alexandre Bouzidi (9 points, 2 rebonds, 6 passes), Alexandre Sarr (8 points, 8 rebonds, 2 passes) et Melvin Ajinça (21 points, 4 rebonds, 1 passe) ont tour à tour fait mouche longue distance.

Les Bleuets ont même compté jusqu'à sept points d'avance à moins de six minutes de la fin du temps réglementaire. Mais les pertes de balle trop coûteuses, additionnées à la sortie prématurée de Perrin et à une trop grande fébrilité dans le money-time, ont achevé de plomber les chances françaises de se parer d’or. Les Bleuets se contenteront de l'argent, comme en 2021, quand l'équipe emmenée alors par Victor Wembanyama avait déjà buté sur la dernière marche face aux Etats-Unis.