Mondial basket U19: incroyable performance des Bleuets, qui sortent la Team USA en demi-finale

L'équipe de France de basket U19 a dominé les Etats-Unis ce samedi en demi-finale de la Coupe du monde en Hongrie (89-86). Une revanche pour les Bleuets face à la Team USA, qui les avait battu d'un rien lors de la finale du Mondial il y a deux ans.

Un exploit avec un grand E. Ce samedi, l'équipe de France U19 de basket a signé une grande performance lors des demi-finales de la Coupe du monde à Debrecen (Hongrie) en sortant les Etats-Unis à la suite d'un match serré jusqu'au bout (89-86). Portés par la nouvelle pépite du basket tricolore Zaccharie Risacher, les joueurs de Lamine Kebe ont su renverser la situation dans le troisième quart-temps pour s'imposer de trois points et ainsi sortir les doubles tenants du titre, qui avaient battu les Bleuets d'un certain Victor Wembanyama en finale il y a deux ans (83-81).

La Turquie ou l'Espagne en finale

A Debrecen, la génération 2004-2005, annoncée comme l'une des plus prometteuses du basket français malgré les absences de Wemby, Bilal Coulibaly, Sidy Cissoko et Rayan Rupert, a été portée par Zacharie Perrin (18 points, 9 rebonds, 5 passes) et Melvin Ajinça (17 points). La performance des U19 a d'ailleurs été suivi de près par les "grands" à l'image de Nicolas Batum, qui n'a pas manqué de les féliciter. "Félicitations les mecs. Allez chercher l'or", a-t-il écrit sur Twitter.

En finale, la France retrouvera la Turquie ou l'Espagne, qui s'affrontent à 20 heures, pour aller chercher son premier sacre dans la catégorie. Des Espagnols que les Tricolores avaient croisé en poule pour une lourde défaite (88-69).