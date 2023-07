NBA: Wembanyama a commencé à s'entraîner avec les San Antonio Spurs

Victor Wembanyama a commencé à s'entraîner avec les San Antonio Spurs, une semaine après la draft NBA.

Victor Wembanyama, accueilli comme une rockstar à San Antonio la semaine dernière après avoir été drafté en première position, s'est entraîné avec les Spurs pour la première fois vendredi. "C'était vraiment sympa! J'ai été accueilli chaleureusement et je suis très impatient", a déclaré le Français, âgé de 19 ans, à propos des matchs de préparation (Summer League) qui doivent commencer la semaine prochaine.

Les Spurs doivent se rendre à Las Vegas pour affronter Charlotte vendredi prochain puis Portland le 9 juillet, soit les deux clubs qui ont eu respectivement les deuxième et troisième choix lors de la draft, Brandon Miller aux Hornets et Scoot Henderson aux Trail Blazers.

"Je suis content de pouvoir commencer à m'installer"

Le pivot de 2,24 m a assuré que ce premier contact avec ses coéquipiers avait raffermi sa satisfaction d'avoir été choisi par les Spurs. "On m'avait dit que la dynamique de l'équipe était bonne sur le court et en dehors et j'ai déjà pu le ressentir. Cela renforce ma certitude que c'est le bon endroit pour moi", a dit l'ancien joueur de Boulogne-Levallois.

L'arrivée de Wembanyama a suscité l'enthousiasme aux États-Unis, où son potentiel est considéré comme un des plus élevés de l'histoire de la NBA. "Tous les jours ont été différents depuis que je suis aux États-Unis. Je pense que j'ai passé plus de temps avec les médias que sur le terrain. Je suis content de pouvoir commencer à m'installer", a-t-il commenté.

À propos de son nouvel entraîneur, le vénérable Gregg Popovich, 74 ans, connu pour son caractère volcanique, Wembanyama a déclaré: "Je pensais que j'aurais droit à ma première engueulade, mais pas encore !" "Il fait plus de gym que ce que je pensais. Tous les matins il court sur le tapis, il soulève des poids", a-t-il ajouté. "Mis à part ça, il communique beaucoup avec moi. Il veut prendre soin de moi et éviter que je fasse certaines erreurs", a dit le Français.