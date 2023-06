NBA: "Une dinguerie !", les retrouvailles émouvantes entre Wembanyama et Coulibaly après leur draft

Coéquipiers à Boulogne-Levallois cette saison et respectivement draftés en 1ère et 7e position, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly ont pu échanger dans les couloirs du Barclays Center de New York. Et l’émotion était vive entre les deux Français.

Des retrouvailles chaleureuses entre deux jeunes hommes qui viennent de marquer l’histoire du basket français. Respectivement sélectionnés en 1ère et 7e position de la draft NBA 2023 dans la nuit de jeudi à vendredi, Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly se sont retrouvés dans les couloirs du Barclays Center de New York. Et l’émotion était palpable entre les deux anciens coéquipiers sous le maillot de Boulogne-Levallois.

>> Revivez la draft EN DIRECT

"On est des joueurs NBA gros !"

"Eh, c’est une dinguerie ! Je suis tellement fier de toi. On est des joueurs NBA gros !", a lancé Wembanyama à Coulibaly après une accolade chaleureuse. Quelques minutes plus tôt, Wembanyama s’était interrompu en pleine interview pour laisser exploser sa joie au moment de la draft de Coulibaly.

Comme attendu depuis plusieurs mois, Wembanyama 19 ans, 2,22m) a été sélectionné en première position de la draft NBA par les San Antonio Spurs, une première pour un Français. La 7e place de Coulibaly, en revanche, a déjoué tous les pronostics.

Attendu à la fin du top 15, aux alentours de la 12e ou 13e place, l’ailier tricolore (18 ans, 2m) a été appelé bien plus tôt par Adam Silver, le patron de la NBA. Coéquipier de Wembanyama à Boulogne-Levallois au cours de la saison qui vient de se terminer, Coulibaly fait aussi bien que Killian Hayes, sélectionné 7e en 2020 et Français drafté le plus haut de l'histoire... jusqu’à la draft de "Wemby" en N°1.