NBA : "être numéro 1 de la draft", l'ambition de Wembanyama

Véritable sensation du basket français, Victor Wembanyama créé l'émulation jusque de l'autre côté de l'Atlantique cette saison. Actuellement avec les Bleus pour préparer les matchs de qualification pour le Mondial 2023, Victor Wembanyama a évoqué son objectif d'être numéro 1 de draft.

"J'ai l'objectif d'être numéro un de la draft" a lâché Victor Wembanyama, en pleine préparation avec les Bleus pour les matches de qualification pour le Mondial 2023. Plein d'ambition, le jeune intérieur de 18 ans a partagé l'un de ses objectifs parmi les nombreux qu'il a "à court, moyen et long terme" et qu'il va garder pour lui: "je ne peux pas tout dire", confie t-il.

Il participera avec les Bleus aux matches de qualification pour la Coupe du monde 2023. Les Bleus affronteront la Lituanie le 11 novembre, et la Bosnie le 14, avant de la République Tchèque et à nouveau la Lituanie en février.

Des ambitions qui semblent établies

Rien ne semble pouvoir l'atteindre, pas même les commentaires de légendes du basket comme Stephen Curry ou LeBron James, qui ne tarissent pas d'éloges à son sujet, et qui avaient été dithyrambiques après ses excellentes performances lorsqu'il avait participé à des matches sur le sol américain. "Pour moi, cela ne change rien. La parole de personne dans le monde ne peut avoir autant de valeur que la vision de mon projet" a t-il expliqué.

La NBA a annoncé fin octobre que les matches des Metropolitans 92 de Victor Wembanyama seraient diffusés sur la plateforme NBA League Pass et commentés en anglais. Pour ce faire, la NBA va payer des droits à la LNB. Les négociations vont même plus loin pour la Betclic Elite. Puisque la NBA achète également les droits de la Leaders Cup, des play-offs et des highlights du championnat français.