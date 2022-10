Basket: le phénomène Wembanyama devrait connaître sa première sélection en équipe de France en novembre

Véritable sensation de cet automne, Victor Wembanyama a été appelé par Vincent Collet pour les prochains matches de qualification au Mondial de basketball. Les Bleus affronteront en novembre la Lituanie et la Bosnie, ce qui devrait permettre au géant des Mets de connaitre sa première sélection en A.

Il est absolument dans toutes les bouches. De LeBron James à Stephen Curry, ils n'en ont que pour Victor Wembanyama en ce moment. Il faut dire que l'intérieur des Metropolitans 92 (Boulogne-Levallois) affole tous les compteurs. Il vient d'être appelé par Vincent Collet pour participer aux deux prochains matches de l'équipe de France, contre la Lituanie (11 novembre) et la Bosnie (14 novembre), en qualifications pour le prochain Mondial.

Il avait dû déclarer forfait à l'euro

Déjà pré-selectionné pour l'Euro Basket, le crack de 2,19m avait dû déclarer forfait en raison d'une blessure dont il était insuffisamment remis. Victime d’une lésion musculaire avec l’ASVEL en fin de saison, ce qui l’a privé de la finale du championnat de France, l’intérieur de 18 ans n'avait pas été remplacé par Vincent Collet.

A l'occasion de ce prochain rassemblement, il devrait donc, sauf blessure, honorer sa première sélection, "sécurisant" ainsi son statut d'international français.

Des statistiques qui en font saliver plus d'un

Attendu cette saison, le probable premier choix de la Draft 2023 n'a pas déçu. Pour son premier match contre Gravelines-Dunkerque, il avait inscrit 20 points, réalisé 10 rebonds et délivré une passe, malgré la défaite des siens (85-73). Lors de la large victoire contre Pau Orthez, il avait inscrit 10 points et réalisé 8 rebonds, pour 3 passes. Enfin face au Portel, il affichait un total de 19 points, 6 rebonds et 3 passes.

S'il a impressionné le public français, c'est lors de matches d'exhibition aux Etats-Unis que le phénomène s'est illustré. Pour le deuxième match d'exhibition des Metropolitans 92 aux Etats-Unis, Victor Wembanyama a une nouvelle fois fait le show ce jeudi soir. Après ses 37 points il y a deux jours, le phénomène français a cette fois-ci claqué 36 points dans la victoire de son équipe. De quoi s'attirer les louanges de stars de la NBA.

"Je pense la même chose que tout le monde à son sujet. Ces dernières années, on nous présente tout le monde comme des ‘licornes’, mais lui, c’est plutôt un extraterrestre. Personne, moi le premier, n’a jamais vu quelqu’un d’aussi grand que lui être aussi fluide et gracieux lorsqu’il est sur le terrain. Il a cette capacité à dribbler, à prendre des tirs en step-back, à shooter à 3 points en catch-and-shoot, à contrer… C’est clairement un talent générationnel", a loué LeBron James.