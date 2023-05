Basket: Carmelo Anthony annonce sa retraite, la NBA perd l'un des meilleurs attaquants de son histoire

Après 19 ans saisons en NBA, Carmelo Anthony a officiellement annoncé sa retraite ce lundi. L’ailier américain, trois fois champion olympique mais jamais titré sur les parquets de la Grande Ligue, raccroche en étant considéré comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire du basket.

La NBA dit au revoir à l’un des meilleurs joueurs offensifs de son histoire. Après 19 saisons sur les parquets de la Grande Ligue, Carmelo Anthony (38 ans) a officiellement annoncé sa retraite ce lundi dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

"Le temps est venu pour moi de dire au revoir au terrain qui a fait mon nom, au sport qui m'a donné un but", a commenté avec émotion celui qui figurait dans la liste des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA en 2021.

Trois fois champion olympique

Sélectionné en 3e position de la draft 2003 - derrière LeBron James et Darko Milicic - par les Denver Nuggets, il a également porté les couleurs des New York Knicks (2011-2017), du Oklahoma City Thunder (2017-2018), des Houston Rockets (2018), des Portland Trail Blazers (2019-2021) puis des Los Angeles Lakers (2021-2022). Depuis près d’un an et son départ de la Cité des Anges, il n’avait pas retrouvé de franchise.

Même si son palmarès collectif est vierge sur les parquets de NBA, son élégance et son efficacité longue distance resteront à jamais dans l’histoire de la Grande Ligue. Sélectionné à 10 reprises au All-Star Game, il est le neuvième meilleur scoreur de toute l’histoire de la NBA avec une moyenne à 22,5 points par match sur l’ensemble de sa carrière. Avec les Etats-Unis, où il n’avait pas à supporter la pression du leadership, il a été sacré trois fois champion olympique (2008, 2012, 2016).

"Je suis détendu. Je peux regarder mes enfants. Je peux regarder mon fils jouer, l’entraîner, être près de lui, aller à ses matchs, savourait-il déjà au micro d'ESPN en novembre dernier en faisant allusion à son fils, Kiyan Anthony, âgé de 18 ans. Ce sont des choses que je n’ai pas eu l’occasion de faire pendant longtemps. Désormais, je peux être ce père et l’homme que je dois être. Donc ça va." Comme un symbole, c'est d'ailleurs sur des highlights de son fils que se termine la vidéo d'annonce de sa retraite.