NBA: Carmelo Anthony aux Lakers avec LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook...

Carmelo Anthony va lui aussi rejoindre les Lakers pour former une équipe de prestige avec LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook.

On connaissait les "Big Three" en NBA. Si certains n’avaient pas déjà atteint un âge assez avancé, on pourrait découvrir les "Big Four, Five or Six" avec les Los Angeles Lakers. Autour de la superstar LeBron James (36 ans), on retrouvera la saison prochaine Anthony Davis (28 ans), présent depuis 2019, mais aussi Russell Westbrook (32 ans), qui arrive cet été, et Carmelo Anthony, dont la signature a été annoncée ce mardi soir par ESPN puis le joueur lui-même dans la foulée.

A 37 ans, "Melo" se lance l’un de ses derniers défis, voire le dernier, après avoir évolué aux Blazers ces deux dernières saisons (15,4 et 13,4 points de moyenne). Ce n’est plus l’énorme scoreur de l’époque des Nuggets et des Knicks, mais il rendra encore sûrement des services aux Lakers. Russell Westbrook et Carmelo Anthony ne sont pas les seules recrues de la franchise californienne, éliminée par les Phoenix Suns au premier tour des playoffs la saison dernière.

Ariza et Howard reviennent, M.Gasol toujours là

Trevor Ariza (36 ans) et Wayne Ellington (33 ans), déjà passés par les Lakers, font leur retour. Tout comme Dwight Howard (35 ans), un autre gros CV en fin de parcours. Kent Bazemore (32 ans) et Malik Monk (23 ans) arrivent aussi. Marc Gasol (36 ans), qui vient de prendre sa retraite internationale après l’élimination de l’Espagne par les Etats-Unis en quarts de finale des Jeux olympiques, est toujours là. Il y a dix ans, ça aurait fait un roster absolument incroyable.