Basket: des clins d'oeil à l'histoire dans le calendrier complet dévoilé par la NBA

La NBA a dévoilé vendredi l'intégralité de son calendrier pour la saison 2021-2022, riche de plusieurs rencontres à forte connotation historique à l'occasion des 75 ans de la ligue.

Pour commémorer le premier match de saison régulière du championnat nord-américain de basket entre les New York Knicks et les Toronto Huskies, le 1er novembre 1946, un duel entre Knicks et Raptors (la dénomination actuelle de la franchise de Toronto) est programmé exactement 75 ans après, soit le 1er novembre 2021.



Les trois équipes qui ont disputé la NBA sans interruption depuis sa création, à savoir les Knicks, les Boston Celtics et les Golden State Warriors, s'affronteront mutuellement du 14 au 18 décembre. Enfin, le 7 janvier 2022, les Atlanta Hawks se rendront à Los Angeles pour y défier les Lakers. La rencontre aura lieu cinquante ans jour pour jour après que les Californiens aient enregistré contre les Géorgiens leur 33e succès de rang en NBA, une série inégalée.

Un Lakers-Warriors dès la première journée

Au total, chacune des 30 franchises de la NBA disputera 82 matches au cours de la saison régulière, qui débutera le 19 octobre pour s'achever le 10 avril. Les barrages d'accession se dérouleront du 12 au 15 avril, avant le début des play-offs le 16.



Le premier choc entre les finalistes de la dernière saison est programmé le 10 février: les Milwaukee Bucks, champions en titre, se déplaceront sur le parquet des Phoenix Suns.

La NBA avait dévoilé dès mardi une partie du calendrier de la saison à venir. La première journée sera notamment marquée par les affiches Bucks-Nets et Lakers-Warriors. Le jour de Noël, les Nets et leur armada offensive composée de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden se frotteront aux Lakers de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook, récemment transféré.