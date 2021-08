JO 2021 (basket): pas de miracle pour la France face à la Team USA, malgré une belle résistance

L'équipe de France a rivalisé avec la Team USA en finale (87-82) du tournoi des Jeux olympiques de Tokyo 2021, mais devra se contenter d'une médaille d'argent. Dans le sillage du patron Kevin Durant, meilleur marqueur avec 29 points, l'équipe dirigée par Gregg Popovich a conquis une quatrième médaille d'or de rang.

Pour sa 17e finale olympique, la Team USA a fait respecter la logique, avec un 16e titre. Battus par l'équipe de France en ouverture du tournoi des Jeux olympiques de Tokyo 2021, les Américains ont pris leur revanche ce samedi pour conquérir la médaille d'or face aux Bleus, à l'issue néanmoins d'une partie serrée (87-82) et longtemps indécise.

Invaincus depuis le début de la compétition et gonflés par une dernière victoire ébouriffante face à la Slovénie, grâce à un dernier contre mémorable de Nicolas Batum, les Bleus restaient sur deux victoires de rang face à la Team USA, dont le quart de finale du Mondial 2019. Et dès le premier quart-temps, l'équipe de Vincent Collet a cru à nouveau en sa chance, faisant rapidement la course en tête.

Mais dans le sillage de Kevin Durant (29 points) qui a répondu présent une nouvelle fois dans son statut de patron, pour devenir triple champion olympique, les Américains ont repris le manche en fin de premier quart-temps. Récent vainqueur de la NBA avec les Bucks de Milwaukee, Jrue Holiday a même donné un avantage de 14 points aux siens dans le deuxième quart-temps. Mais les Français sont restés au contact pour n'être qu'à 5 points à la pause, grâce notamment à un très bon Rudy Gobert (16 points) à l'intérieur.

"On voulait la médaille d'or", regrette Gobert

"Il manque des petits détails. On savait qu'ils avaient le talent. Mais on leur donne des rebonds faciles, des contre-attaques... Cela a payé pour eux, ça leur a donné confiance. On voulait la médaille d'or, c'était notre rêve, a confié Rudy Gobert après la partie au micro de France Télévisions. J'apprécie quand même ce qu'on a accompli. Cela ne se joue à rien et on aura d'autres opportunités dans le futur. On voulait montrer qu'on pouvait jouer les yeux dans les yeux."

L'équipe de France a eu le mérite d'y croire juqu'au bout et de faire certainement douter cette Team USA. Frank Ntilikina a même donné quelques frissons à tout un pays, pour que la France revienne à seulement 3 points (73-70) à un peu plus de 5 minutes du terme. Encore à 10 secondes du coup de sifflet final, grâce à Nando De Colo, la France se trouvait à trois points. Mais le miracle n'a pas eu lieu, avec un Kevin Durant qui n'a pas tremblé pour sceller la victoire avec deux lancers francs.

Comme en 1948 et 2000, la France devra se contenter de la médaille d'argent face aux Etats-Unis. Pour cette génération portée par des joueurs expérimentés en NBA comme Nicolas Batum, Rudy Gobert ou Evan Fournier, il s'agit tout de même d'une première médaille olympique. Mais aussi d'un nouveau podium mondial, après le bronze obtenu lors des Mondiaux 2019.