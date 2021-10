Basket: la légende Pau Gasol annonce sa retraite

A l'occasion d'une conférence de presse ce mardi, à Barcelone, Pau Gasol a annoncé mettre un terme à sa carrière. L'intérieur espagnol de 41 ans avait effectué une dernière pige avec le FC Barcelone la saison dernière, après plus de 20 ans en NBA. Il avait participé l'été dernier aux Jeux olympiques de Tokyo, lui qui compte 10 médailles internationales avec l'Espagne.

C'est un monument du sport espagnol qui se retire. Déjà retraité avec la sélection internationale cet été après les Jeux olympiques de Tokyo, Pau Gasol a annoncé, ce mardi, mettre fin à sa carrière. A l’occasion d’une conférence de presse, l'intérieur de 41 ans a tiré le trait sur une longue carrière, commencée avec le FC Barcelone en janvier 1999. Il était revenu au bercail la saison dernière, pour une ultime pige.

"Je suis ici pour vous annoncer que je prends ma retraite du basket professionnel, c'est une décision difficile et réfléchie. Je voulais finir par jouer et en profiter, mais pas avec des béquilles, a déclaré, très ému, Pau Gasol. Je suis très reconnaissant d'avoir pu revenir au Barça et d'avoir été en mesure de disputer mes cinquièmes Jeux Olympiques avec l'équipe nationale."

Champion d'Espagne avec le club catalan en 2001, il a rejoint dans la foulée les Grizzlies de Memphie, pour ses débuts en NBA, en tant que troisième choix de draft, échangé avec les Hawks d'Atlanta. Son parcours dans la plus prestigieuse ligue de basket s'est poursuivie jusqu'en 2019, avec un passage marquant (entre 2008 et 2014) aux Lakers de Los Angeles, où il s'était lié d'amitié avec Kobe Bryant. Le décès du "Black Mamba", en janvier 2020, avait profondément marqué Pau Gasol. Ensemble, les deux hommes avaient conquis deux bagues NBA, en 2009 et 2010.

Dix médailles internationales

Après le drame, Pau Gasol et sa femme avaient donné Gianna comme deuxième prénom à leur fille, née en septembre 2020, en l'hommage à la fille de Kobe Bryant, décédée avec son père dans l'accident d'hélicoptère. Un an jour pour jour après le drame, le légendaire pivot espagnol avait écrit une lettre émouvante pour honorer la mémoire de "son frère".

Une blessure au pied, en 2019, aurait pu mettre fin plus tôt que prévu à la carrière de Pau Gasol. "J'ai dû me faire opérer en mai 2019. Je suis une personne de défis et j'étais ravi de jouer devant ma fille, a lâché Pau Gasol. Le simple fait de pouvoir jouer à nouveau a été un grand succès."

Outre Memphis et les Lakers, Pau Gasol a porté les maillots des Bulls de Chicago, des Spurs de San Antonio et des Bucks de Milwaukee. Mais la carrière de Pau Gasol a été aussi marquée par un profond attachement au maillot de sa sélection nationale. Avec dix médailles internationales, Pau Gasol a souvent honoré de sa présence et porté la Roja, décrochant un titre de champion du monde en 2006 et trois médailles olympiques (deux en argent, une en bronze).

Marc Gasol, frère cadet de Pau, l'avait imité en prenant sa retraite internationale à l'issue des JO de Tokyo, où l'Espagne a été éliminée lors des quarts de finale. La fratrie avait remporté auparavant ensemble deux médailles olympiques, deux titres européens et un titre mondial. L'influence de Paul Gasol dépasse en tout cas largement les frontières du basket européen. Selon les médias américains, les Lakers de Los Angeles prévoient de retirer le 16, numéro de maillot de Pau Gasol.