Basket: pourquoi il n’y a aucun match de NBA ce lundi soir

Alors que la saison régulière de NBA entre dans une dernière ligne droite qui s’annonce complètement dingue avant les playoffs, aucune rencontre n’est au programme ce lundi soir sur les parquets de la grande Ligue. En cause: l’organisation d’un autre événement basket qui va cristalliser toute l’attention des fans de balle orange aux Etats-Unis.

Alors que la saison entre dans l’une de ses parties les plus captivantes, les fans de NBA vont devoir ronger leur frein. Cette semaine, la saison régulière, qui se termine dimanche, entre dans sa dernière ligne droite avec des enjeux à tous les étages, notamment pour déterminer les équipes qualifiées pour les playoffs et le play-in. Malgré cette excitation particulièrement palpable, aucun match n’est au programme ce lundi soir.

Car si les différentes franchises NBA jouent très gros dans les prochains jours, un autre évènement basket va être au centre de toutes les attentions aux Etats-Unis dans la nuit de lundi à mardi: la finale NCAA, le championnat universitaire américain.

La finale NCAA, une grande messe du sport US

De l’autre côté de l’Atlantique, cet évènement est encore plus suivi que les finales NBA à la télévision et a presque la même place que le Superbowl de NFL dans le cœur des Américains. Pour respecter cette grande messe du sport US, aucun match de NBA n’est donc organisé le même jour.

Dans la nuit de lundi à mardi (3h20 du matin, heure française), la finale NCAA va opposer San Diego State à Connecticut. Si l’université de Connecticut a déjà été titrée à quatre reprises dans son histoire (1999, 2004, 2011, 2014), San Diego State atteint ce stade de la compétition pour la première fois de son histoire. Le match est organisé au NRG Stadium de Houston, une enceinte de plus de 70.000 places.