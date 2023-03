Agents, coachs particuliers, famille... plongée dans la (très discrète) galaxie Wembanyama

Victor Wembanyama, annoncé comme le n°1 de la prochaine draft NBA, a consciencieusement choisi son entourage et ses entraîneurs personnels avant de partir à la conquête des Etats-Unis. RMC Sport vous propose de partir à la découverte de tous ceux qui préparent le phénomène du basket français à faire une entrée fracassante dans la meilleure ligue de basket au monde.

Tout a déjà été dit ou écrit sur Victor Wembanyama. Une technique et une mobilité jamais vue pour un joueur de cette taille (2,21m), un joueur amené à révolutionner la NBA, le prospect le plus attendu sur les parquets de la Grande Ligue depuis LeBron James, une maturité déconcertante… Depuis plusieurs mois, le jeu ainsi que la personnalité du joueur de Boulogne-Levallois (19 ans) sont disséqués de tous les côtés. Si on a l’impression de déjà le connaître par cœur, que sait-on, en revanche, de toutes les personnes qui façonnent le nouveau joyau du basket français dans l’ombre?

• Comsport, le (très vigilant) centre de la galaxie

Loin des caméras et des micros, ils sont nombreux à travailler aux côtés de Victor Wembanyama pour préparer son corps et son esprit à l’exigence de la plus grande ligue de basket au monde, que l’intérieur de l’équipe de France est amené à rejoindre dans les prochains mois. Pour beaucoup, il est impossible de connaître leur identité ainsi que leur profil exact. "Nutritionniste, coach personnel… tout est géré par nous mais on veut tout cloisonner, tout verrouiller, indique un membre de Comsport, l'agence qui gère absolument tout ce qui se passe autour de Victor Wembanyama. On n’a pas vocation à parler de ça, on veut rester le plus discret possible, ne pas parler de nous. L’entourage? On n’a jamais parlé de ça pour un de nos joueurs et on ne veut pas commencer. On comprend l’excitation autour de Victor mais ça reste un jeune joueur et on veut qu’il se concentre sur le basket."

Le message est passé. A quelques semaines de la draft NBA, prévue le 22 juin prochain, Comsport a choisi de miser sur une stratégie de rareté de son client et Victor Wembanyama va minutieusement choisir ses prises de parole d’ici son arrivée aux Etats-Unis. Pas question, donc, que son entourage le fasse à sa place. D’autant que le sujet de sa préparation physique - sur lequel pourraient être amenés à s’exprimer ces personnes qui travaillent avec lui - est sans aucun doute le plus touchy, le risque de blessure étant la seule interrogation autour du prodige.

Jeremy Medjana et Victor Wembanyama en septembre 2022 © Icon

Vous l’aurez compris, Comsport est au centre de la galaxie Wembanyama. Dirigée par Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, l’agence s’est imposée comme la référence en la matière au sein du basket français. Elle gère les intérêts de Rudy Gobert, d'Evan Fournier… et donc de Victor Wembanyama depuis 2020. Dans cette dernière ligne droite avant la draft, l’objectif de Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana est simple: tout faire pour mettre leur poulain dans les meilleures conditions avant d’aller conquérir l’Amérique. L’arrivée de Victor Wembanyama à Boulogne-Levallois s’inscrit dans cette optique

• Vincent Collet et Guillaume Alquier, son quotidien aux Metropolitans

L’été dernier, l’intérieur français décide de quitter l’ASVEL de Tony Parker, qu’il avait rejoint seulement un an plus tôt pour se frotter à l’exigence de l’Euroligue, afin de poursuivre sa progression dans le club des Hauts-de-Seine. "Victor est venu chercher ici ce qui lui manquait à l’ASVEL. Ce que je veux dire par là, c’est un manager, se sentir coaché et impliqué dans le projet", lâchait Jérémy Medjana dans les colonnes du JDD en octobre dernier au sujet de cette arrivée. En dehors du tacle pour l’ASVEL, cette déclaration met en lumière la volonté d’offrir un véritable cocon à Victor Wembanyama, de retour près de sa famille dans sa région natale.

Venir aux Metropolitans était également le moyen d’évoluer sous les ordres de Vincent Collet, qui a déjà dirigé Nicolas Batum (Le Mans) et Frank Ntilikina (Strasbourg) juste avant leur départ en NBA. En plus de lui avoir donné les clefs de son équipe en Betclic Elite, le technicien, qui a failli quitter le club l'été dernier avant de finalement rester pour pouvoir travailler avec Wembanyama, multiplie les séances particulières avec sa pépite.

"C’est intense, a assuré le coach des Metropolitans dans les colonnes du Parisien. Pour qu’ils deviennent tous des joueurs qu’on espère, et qu’eux aussi espèrent, il faut travailler, s’entraîner, corriger, apprendre." Rejoindre celui qui est aussi sélectionneur des Bleus est par ailleurs un choix loin d’être anodin au regard des grosses ambitions de Victor Wembanyama avec l’équipe de France.

Victor Wembanyama et Vincent Collet en janvier 2023 © Icon

À Boulogne-Levallois, un autre homme est primordial dans la préparation du futur joueur NBA: Guillaume Alquier. À l’intersaison, ce trentenaire a quitté son poste de préparateur physique de l’Elan Béarnais (Betclic Elite) pour rejoindre le club des Hauts-de-Seine. Dédié à Victor Wembanyama, il est notamment chargé de son renforcement musculaire. Comme rapporté par ESPN, Victor Wembanyama et Guillaume Alquier travaillent ensemble pendant deux heures quotidiennement, hors jours de match.

Le préparateur physique des Mets est également très vigilant sur le sommeil de son poulain. Tous les matins, Victor Wembanyama doit envoyer un SMS à Guillaume Alquier pour lui indiquer combien d’heures il a dormi. Selon ESPN, Guillaume Alquier souhaite que l’intérieur dorme 10 heures par jour, quand Jérémy Medjana aimerait que ce quota grimpe à 11 heures.

Autre mission du préparateur physique: le travail de Victor Wembanyama sur ses pieds, un enjeu majeur pour un joueur de cette taille. Un programme spécifique pour cette partie du corps a été mis en place au cours des trois dernières années.

Même s’il fait officiellement partie du staff de Boulogne-Levallois, comme le confirme notamment le site internet du club, Guillaume Alquier ne s’exprime pas sans l’accord de Comsport. "On ne répond plus aux demandes, il faut voir avec les agents", nous indique-t-on au sein des Metropolitans.

Après avoir un temps accepté de parler de son jeune intérieur, Vincent Collet n’accorde plus d’interview sur ce sujet. "On s'est rendu compte que c'était tout le temps les mêmes articles, donc on ne le fait plus pour ne plus perdre de temps", justifient les Mets en coulisses.

• Tim Martin et Holger Geschwindner, les références internationales

Le développement de Victor Wembanyama dépasse les frontières de l’Hexagone. Annoncé comme le futur de la NBA, c’est donc tout naturellement que le Français s’est tourné vers ce qu’il se fait de mieux aux Etats-Unis pour progresser. Depuis plusieurs années, il collabore avec Tim Martin, l’une des références en termes de coaching individuel. L’Américain, qui se présente comme un "basketball teacher" ("professeur de basket", ndlr), a notamment travaillé avec Rudy Gobert, Trae Young, Myles Turner ou encore Tyrese Maxey.

"Victor n'a pas besoin d'un p***** d'entraîneur"

Lors de la pandémie de Covid-19, les deux hommes ont tout de même travaillé ensemble. À distance et via zoom. "Sa capacité à retenir des informations et à les maîtriser sur le terrain est tout simplement irréelle, confiait Tim Martin à Yahoo Sports en novembre dernier. Quand nous nous entraînions via Zoom, c'était tellement différent, mais il a trouvé des moyens de s'améliorer chaque jour. Je lui disais de faire quelque chose et il suffisait d'une seule répétition pour qu'il comprenne. C'est différent avec chaque joueur avec lequel je travaille, mais avec Victor, c'est: 'OK, fais ceci ou cela', et il se met à perfectionner ce que je lui ai montré cinq minutes auparavant, il ne l'oubliera pas (...) Il évolue toujours avec une telle facilité et veut s'améliorer à chaque fois qu'il entre sur le terrain. C'est ce qui le rend génial et ce qui le sépare de tous les autres."

Après la pandémie de Covid-19, Victor Wembanyama et Tim Martin ont poursuivi leur collaboration à distance tout en organisant des déplacements du Français de l’autre côté de l’Atlantique. Lors de plusieurs séances, le probable futur n°1 de la draft a pu s’entraîner avec d’autres clients de son coach particulier, notamment Tyrese Maxey (19,7 points de moyenne cette saison avec les Philadelphie Sixers), qu’il a affronté en un contre un.

À l’été 2021, au moment de quitter Nanterre pour l’ASVEL, Victor Wembanyama est également passé entre les mains de Holger Geschwindner, mentor de la légende Dirk Nowitzki et connu pour faire progresser au shoot tous les joueurs qui croisent son chemin. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’entraîneur allemand a été conquis. Comme raconté dans le magazine américain Slam, Holger Geschwindner a appelé Bouna Ndiaye après leur collaboration pour lui faire part de son ressenti. Avec un constat simple à propos du shoot: "Victor n'a pas besoin d'un p***** d'entraîneur."

Pendant dix jours à l’académie de Holger Geschwindner, située à Wurzbourg, en Allemagne, Victor Wembanyama a engrangé de précieux conseils pour améliorer un shoot déjà extrêmement soigné pour un joueur de sa taille. "Il s'agit plus de la philosophie du corps entier sur la façon de tirer le ballon, c'est plus mental qu'autre chose, c'est une question d'équilibre", confiait le joueur des Metropolitans dans les colonnes de Slam en octobre dernier, à propos de cette expérience.

• Nicolas De Fautereau, la caution familiale de ses débuts

Avant que Comsport ne prenne la main, l'image du jeune intérieur, qui a par ailleurs reçu quelques cours de media-training pendant son adolescence, a été gérée par un homme proche de la famille Wembanyama: Nicolas de Fauterau, qui n’est autre que le cousin d’Elodie Wembanyama (Elodie de Fautereau de son nom de jeune fille), la maman de Victor, a accompagné le basketteur dans ses prises de parole publique et les négociations avec les marques pendant un an et demi, de son émergence en pro à Nanterre (2020-2021) jusqu’à la fin de sa saison à l’ASVEL (été 2022).

"On a préparé le terrain avec des marques mais l’objectif n’était pas de signer trop tôt, nous explique Nicolas de Fautereau. Ses parents ne voulaient pas qu’il ait trop la grosse tête avant qu’il ait réellement transformé l’essai. L’idée, c’était de l’aider à prendre la parole sur les réseaux sociaux, construire son image, le type d’engagement qu’il fallait faire, savoir comment répondre aux marques, aux sollicitations des médias. Tous les trucs des débuts qu’il fallait mettre en place pour qu’il puisse avancer tout seul."

Lors de l’arrivée de Victor Wembanyama à Boulogne-Levallois, Nicolas de Fautereau a donc laissé la main à Comsport. "J’ai arrêté parce que ça devenait un boulot à plein temps et que j’ai une agence à gérer à côté. On avait défini de bonnes bases. Derrière, c’est Comsport qui gère l’ensemble des sujets autour de Victor, poursuit son cousin. C’était plus des tips, du bench sur les stratégies des autres athlètes pour savoir ce qui marchait bien. (...) J’aurais adoré continuer avec lui. Mais la suite va s’écrire aux Etats-Unis et il fallait avoir une implication locale, je ne pouvais pas assez développer cette partie-là. Il y aurait eu un trou dans la raquette."

D’après son ancien conseiller, Victor Wembanyama - "un garçon intelligent qui apprend très vite" - gère aujourd’hui une partie de son image de manière tout à fait autonome. C’est par exemple lui qui s'occupe de ses réseaux sociaux... même si le jeune homme n’est jamais complètement voué à lui-même.

Les parents du phénomène, tous les deux d’anciens athlètes accomplis, sont très présents dans la carrière de leur fils. Et, au regard de leur vécu, ils ne peuvent qu’être de bons conseils. Sa maman, âgée de 51 ans, est une ancienne basketteuse de haut niveau (elle a notamment évolué en Nationale 1 féminine au Chesnay-Versailles) devenue éducatrice sportive. Son papa, Félix (49 ans), spécialiste du triple saut et du saut en longueur, a été sacré champion de France d’athlétisme dans les catégories jeunes. Préparateur physique pour les basketteurs de Trappes (N2 puis N1) dans les années 2000, il est désormais éducateur spécialisé auprès de jeunes en difficulté dans une mairie des Yvelines.

"Ils sont très très investis dans le truc, dans le bon sens du terme. Même depuis que Com Sport a repris le flambeau, ses parents sont toujours là, assure Nicolas de Fautereau. Ils sont toujours présents, d’autant plus que Victor en a besoin. Il les sollicite pour prendre des bonnes décisions et faire les bons choix." Au regard de sa folle ascension, "Wemby" s’est visivlement très peu trompé ces dernières années.