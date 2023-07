Free Agency NBA 2023: Irving reste à Dallas, Green prolonge chez les Warriors

Au premier jour du mercato des joueurs libres en NBA, Kyrie Irving a finalement signé un contrat de trois ans avec les Dallas Mavericks.

Le meneur star Kyrie Irving a signé un contrat de trois ans avec les Mavericks malgré une fin de saison ratée, Draymond Green prolongeant lui de quatre années avec Golden State, ont annoncé vendredi les médias américains au premier jour du mercato des joueurs libres en NBA.

Irving a donc choisi de rester au Texas pour 126 millions de dollars selon The Athletic et ESPN, avec la troisième année en option, à son initiative. Le transfert du meneur aux Mavs depuis Brooklyn s'était pourtant soldé par une 11e place à l'Ouest, décevante et synonyme de non-qualification pour les play-offs. Son association, bien que prometteuse, avec le leader de l'équipe Luka Doncic, n'a fait des étincelles que par intermittence.

En 20 apparitions sous les couleurs des Mavs, le champion de la NBA 2016 avec Cleveland a toutefois posté des moyennes de 27 points, 6 passes et 5 rebonds, dans ses standards.

Habitué des polémiques dans et hors du vestiaire, l'octuple All-Star, certes talentueux, pâtit d'une mauvaise réputation. Il a manqué des dizaines de matches avec son ex-franchise des Nets en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. Cette saison, il a été suspendu huit rencontres pour avoir fait la promotion d'un film antisémite sur ses réseaux sociaux et refusé de s'excuser. Ce qu'il a fini par faire, contraint.

"Four more years" pour Green

À plus de 2.500 kilomètres de Dallas, Draymond Green et les Warriors, franchise qui l'a drafté en 2012 puis transformé en All-Star, se sont dits oui pour quatre ans de plus et 100 millions de dollars, selon The Athletic et ESPN.

Pièce maîtresse de l'équipe, Green, réputé pour son QI basket élevé et son rôle de facilitateur, a remporté quatre bagues de champion avec Golden State (2015, 2017, 2018 et 2022).